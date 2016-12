Sfaturi cum să nu ajungeţi victimele infracţiunilor cu violenţă

3

Violenta

Este foarte interesant modul in care autoritatile inteleg sa abordeze si sa rezolve anumite probleme. Decat sa utilizam banii pentru a mari numarul angajatilor Ministerului de Interne care pot fi trimisi sa patruleze pe strazile orasului nostru cu scopul de a preveni actele antisociale comise de unii indivizi, realizeaza campanii de informare si iti cer sa stai acasa, sa te imbraci frumos in casa, sa te poti bucura de o bijuterie tot in casa. Probabil ca prin astfel de campanii banii se pot fura mai usor. Nu cred ca este corect sa sa procedeze astfel. In opinia mea, Mazare nu mai este de prea mult timp primarul orasului Constanta si ma tot intreb de ce il mai aleg unii dintre concetatenii nostri. Cladirile din centrul Constantei se prapadesc si ofera tuturor o imagine deplorabila. Cersetorii agresivi si indivizii certati cu legea se inmultesc ingrijorator, dar eu sunt sfatuit sa ma imbrac intr-uin sac si sa merg pe mijlocul starzii ca sa ma feresc de cei rai. Minunat sfat. Totusi, nu pot sa trec sub tacere urmatoarea constatare: in marile orase ale Europei civilizate si implicate preventia actelor antisociale nu se realizeaza prin impartirea de pliante si sfaturi, ci prin prezenta permanenta si vizibila a echipajelor de Politie in toate locurile publice - piete, gari, auto sau aerogari, muzee, parcuri, supermarketuri, licee, scoli, etc. La noi daca esti in pericol nu are cine sa intervina intimp util. Esti o victima sigura. Pana apuci sa suni la 112 se pot intampla toate nenorocirile. In Romania lui Basescu si in Constanta lui Mazare nu se face preventie, ci doar constatare si apoi cercetare. Siguranta cetateanului nu mai conteaza.