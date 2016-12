SFÂRŞIT TRAGIC / S-a înecat în canalul de irigaţii unde pescuia

SFÂRȘIT TRAGIC / S-a înecat în canalul de irigații unde pescuia

Un bărbat din localitatea constănțeană Urluia a fost găsit mort, sub un pod din apropierea satului. Potrivit oamenilor legii, bărbatul de 55 de ani a plecat la pescuit, împreună cu două rude. Fiind sub influența băuturilor alcoolice, rudele l-au sfătuit să nu intre în canalul de irigații unde pescuiau. Iar cum la un moment dat nu l-au mai văzut, au presupus că a plecat spre casă. Familia s-a îngrijorat abia spre orele târzii din noapte, când a constatat că cei cu care plecase la pescuit s-au întors și nici urmă de bărbat.Trupul neînsuflețit a fost găsit, ieri dimineață, sub pod. Anchetatorii presupun că bărbatul s-a aventurat în apă dar a rămas blocat în sârme și s-a înecat.