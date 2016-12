Sexul, drogurile şi violenţa stăpânesc liceele Constanţei. Elev înjunghiat de un coleg, în faţa şcolii

2

LIPSA DE EDUCATIE

ESTE REZULTATUL LIPSEI DE EDUCATIE,MAI ALES PARINTEASCA.SI ESTE CEVA NORMAL,INTR-O TARA, IN CARE TIMP DE 20 DE ANI NU SE FACE ARMATA,S-AU DISTRUS LOCURILE DE MUNCA,SE INCURAJEAZA PROSTITUTIA ,ALCOOLUL, DEZMATUL DIN CLUBURI, DROGURILE,FURTURILE,CRIMELE,ANALFABETISMUL,INTR-O TARA UNDE PARINTII SUNT NEVOITI SA-SI ABANDONEZE FAMILIILE,DAR MAI ALES COPIII PENTRU A MERGE LA MUNCA IN STRAINATATE,INTR-O TARA IN CARE PSIHOLOGII IN LOC SA LUCREZE SA TRATEZE CAZURILE GRAVE SI MAI PUTIN GRAVE LA COPIII IN PRIMUL RAND(PRIVITI CATE CAZURI DE SINUCIDERI AVEM DEJA)....CHIAR ESTE NORMAL CEEA CE SE INTAMPLA. SUNTEM PE DRUMUL CEL BUN,NU ???????