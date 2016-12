Sexul, afacere bănoasă! Fetele strâng averi, poliţiştii ridică din umeri!

Sexul, afacere bănoasă! Fetele strâng averi, polițiștii ridică din umeri!

Prostituția se mută, încet dar sigur, de la colțul străzii în apartamentele de lux ale Constanței. De la o zi la alta, Internetul se umple de anunțuri în care adolescente cu mintea necoaptă își vând trupul și promit îndeplinirea celor mai fierbinți fantezii sexuale, pentru sume frumușele. În vreme ce anchetatorii invocă piedicile legii penale, pentru a da de urma prostituatelor și proxeneților, prostituția își asigură statutul de afacere extrem de bănoasă, căreia oamenii legii încă îi mai caută punctul slab!Crima terifiantă ce a avut loc, în Sâmbăta Mare a Paștelui, în stațiunea Mamaia, aduce în atenție o problemă stringentă a societății din ziua de astăzi: cea a adolescentelor care, mai degrabă convinse prin cuvinte de iubire și promisiuni de înavuțire decât prin bătăi și sechestrare, ajung să-și vândă trupul celui care plătește mai bine. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor care investighează împrejurările în care fostul preot Laurențiu Constantin Aspru a strangulat-o pe adolescenta de 15 ani, Ramona Elena C., minora se prostitua. Pretindea 200 de lei pentru o oră de intimități, iar relațiile sexuale erau consumate în apartamentul din stațiunea Mamaia, unde de altfel a fost comisă și crima. Iar din activitatea ilegală ar fi strâns o sumă considerabilă, dacă este să se țină cont că în apartament a fost găsită suma de 20.000 de lei, a cărei proveniență oamenii legii vor să o afle în prezent.Bani mulți și rapidDin păcate, admit și oamenii legii, s-a dezvoltat un adevărat fenomen printre tinerele puștoaice care vor să câștige bani facil și repede, prostituția sau videochatul fiind cele mai la îndemână soluții. Mai ales acum când, spun anchetatorii, prostituția nu mai este incriminată de Codul Penal ca infracțiune! Singura „pedeapsă” pentru reprezentantele sexului frumos surprinse că-și vând serviciile sexuale, pe Internet sau pe stradă, este o amendă contravențională. „Dar aceasta doar dacă este vorba despre un adult, care nu este obligat în niciun mod de o altă persoană, iar profitul obținut îi revine în întregime”, ne-au precizat oameni ai legii.E drept, în cazul minorelor, prostituția este incriminată, sub forma de trafic de persoane. Strângerea de dovezi pentru a-i depista pe suspecți și pentru a-i aduce în fața Justiției este, însă, un proces de durată. În prin-cipiu, din cauza piedicilor puse la legislația deficitară în ceea ce privește perchezițiile informatice, ne-au precizat anchetatorii. În aceste condiții, prosti-tuția prosperă. O dovedesc și cifrele făcute publice, la sfârșitul anului trecut, de Institutul Național de Sta-tistică, prin care se arată că prostituția, drogurile și contrabanda de țigări contribuie la creșterea produsului intern brut al țării noastre. Anul trecut, de exemplu, prin respectivele afaceri ilegale au fost aduse la PIB, neoficial, aproximativ 1,7 miliarde de lei.Proiect pentru legalizarea prostituției În prezentul context, este de notat faptul că sunt parlamentari care cer legalizarea prostituției, în principal ca metodă de protecție a tinerelor expuse traficului de carne vie, care riscă inclusiv să aibă soarta adolescentei Ramona. Inițiatoarea respectivului proiect, deputata PSD de Constanța Cristina Ileana Dumitrache a subliniat că prin instituirea unui cadru legal vor fi protejate tinerele care ajung să practice această veche meserie forțate, obligate, bătute etc. Mai mult, prin legalizare, această profesie ar fi impozitată, devenind astfel o sursă de venit la bugetul de stat.