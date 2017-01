Serviciul Criminalistic, mândria Poliţiei constănţene

Serviciul Criminalistic, mândria Poliției constănțene

Ieri, a fost inaugurat noul sediu al Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța. La ceremonie a participat și comandantul IPJ, chestorul Mircea Vasile Bârgoz. „Eu acord o importanță deosebită muncii pe care o desfășoară polițiștii de la Serviciul Criminalistic, ce este dotat acum la standarde europene. Vom continua să utilăm acest serviciu. Pe viitor, dorim să accesăm fonduri europene pentru realizarea la Constanța a unui microinstitut criminalistic, care să deservească întreaga zonă de sud-est a României”, ne-a declarat ches-torul Bârgoz. Serviciul Criminalistic, sau Poliția științifică, cum o numesc oamenii legii, își desfășoară activitatea, în prezent, într-un sediu complet renovat și dotat cu toate cele necesare. Lucrările de modernizare au durat aproximativ două luni. Este consi-derat unul dintre cele mai moderne și complexe servicii de profil din țară și întrece chiar unele state ale Uniunii Europene în ceea ce privește dotările, după cum ne-a mărturisit subcomisarul Sinan Musledin, șeful criminaliștilor constănțeni. Ne invidiază și polițiștii din UE Unul dintre cele mai cunoscute aparate de care dispune Serviciul Criminalistic al IPJ este poligraful sau, așa cum îl știe tot românul, detectorul de minciuni. Acest dispozitiv este folosit în cauze penale motivate temeinic, la solicitarea magistraților de la Judecătorie sau Tribunal. Potrivit comisarului șef Liviu Chesnoiu, șeful laboratorului poligraf, nu sunt testați la detectorul de minciuni tinerii care au mai puțin de 18 ani, femeile însărcinate, persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice, cele bolnave psihic sau care suferă de afecțiuni somatice. De obicei, la poligraf este testată o persoană pe zi. Dispozitivul, ultimul răcnet în domeniu, adus din Statele Unite ale Americii, are un grad de acuratețe de 99,8%. Un alt aparat de ultimă generație este stația AFIS, cu ajutorul căreia criminaliștii verifică urmele digitale și palmare, comparându-le cu cele stocate în baza informatizată de date. Stația AFIS este conectată la cea de la București. Sisteme similare celui de la Constanța au fost achiziționate de către toate inspectoratele de poliție din țară, costul lor total ridicându-se la nouă milioane de euro. „Multe state din Uniunea Europeană nu au un dispozitiv AFIS atât de performant ca al nostru”, se mândrește Sinan Musledin. Serviciul Criminalistic mai lucrează cu softurile IMAGETRAK și CDN. Primul, creat de americani, în urmă cu câțiva ani, este utilizat de către polițiști pentru realizarea portretelor robot și compararea lor cu imaginile stocate în calculator ale indivizilor anchetați de oamenii legii. În baza de date a IMAGETRAK se află o jumătate de milion de fotografii ale infractorilor, preluate din albumele foto ale unităților de poliție. Pe lângă imagini, criminaliștii care lucrează cu IMAGETRAK dețin date și despre semnele particulare ale infractorilor, precum și despre faptele și modul în care aceștia operează. CDN-ul este un program computerizat creat de români, folosit de criminaliștii constănțeni din octombrie anul trecut. Este util pentru identificarea persoanelor necunoscute, a celor dispărute și a decedaților a căror identitate nu se știe. Serviciul Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean mai dispune de laboratoare de grafoscopie și tehnica documentelor, dactiloscopie (dotat, din această vară, cu un aparat elvețian de ultimă oră, în valoare de 30.000 de euro), traseologie și balistică și biologie. În România există doar două laboratoare de biologie: la Constanța și la Galați. 