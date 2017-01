Sergiu Bahaian: „Mi se atribuie proprietăţi de guru pe care nu le am“

Sergiu Bahaian: „Mi se atribuie proprietăți de guru pe care nu le am“

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, cu majoritate de voturi, recursul declarat de Sergiu Bahaian împotriva deciziei Tribunalului Constanța prin care a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Singurul care a făcut opinie separată a fost judecătorul Marius Epure, care este de părere că Bahaian nu reprezintă un pericol public și poate fi cercetat, binemersi, în stare de libertate. Magistratul Marius Epure este cel care a ieșit în evidență și în cazul Shyti Blenis (în prezent condamnat, definitiv, pe viață, pentru triplul asasinat de la Mangalia), el luând la acel moment, respectiv în anul 2005, (în calitate de judecător la Tribunalul Constanța) decizia punerii acestuia „de îndată” în libertate, fără să dispună vreo altă măsură preventivă. Blenis a fost reținut ulterior pe aeroport, când se pregătea să părăsească țara, ulterior fiind arestat în alt dosar. Avocatul lui Bahaian acuză mediatizarea excesivă Avocatul din oficiu care l-a reprezentat pe Bahaian, ieri, în fața judecătorilor, Liviu Cristescu, a spus că nu se impune emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele inculpatului, mai ales că instanța de fond, respectiv Tribunalul Constanța, reține că, din declarațiile persoanelor audiate, reiese că Bahaian „are o mare putere de convingere și există riscul ca anumite persoane să fie influențate dacă acesta ar ieși de după gratii”. „Nu există date certe că inculpatul ar face acest lucru, nu există decât presupuneri, nici măcar rezonabile” - a subliniat avocatul. Pe de altă parte, apărătorul a făcut referire la prezumția de nevinovăție, care ar trebui să primeze în cazul oricărei persoane, indiferent de fapta de care este acuzat. „Acest dosar suferă de această mediatizare excesivă. În lipsa unei dovezi că ar fi încercat, măcar o dată, să determine pe cineva să-și schimbe declarația nu putem să reținem această împrejurare. Se spune că, în cazul lăsării în libertate, s-ar produce o temere… Nu văd de ce s-ar teme cineva de inculpat. Dacă era așa, Șlepac ori Grigoraș nu ar fi declarat nimic. Mai mult, începerea urmăririi penale s-a făcut ca urmare a declarațiilor coinculpaților. Dar acestea nu au un suport în ceea ce privește restul materialului probator” - spune Liviu Cristescu. În ceea ce privește comiterea infracțiunii de instigare la cele două omoruri, în care este cercetat Bahaian, Cristescu a spus că, „la doi ani de la comiterea omorurilor, singu-rele probe sunt declarațiile coinculpaților, de unde nu reiese că Bahaian a dus muncă de convingere pentru ca cei doi să comită faptele. Trebuia să existe o determinare puternică” - a subliniat avocatul. Procurorul de caz: „Implicarea lui Bahaian în comiterea omorurilor este indubitabilă” De partea cealaltă, procurorul de caz, Paul Ardeleanu, a susținut emiterea mandatului de arestare preventivă a lui Sergiu Bahaian, catalogând implicarea inculpatului în comiterea faptelor ca fiind indu-bitabilă. „Din declarațiile martorilor, din constatările tehnico-științifice rezultă că Bahaian a conceput activitatea infracțională și a beneficiat de bani. Două persoane au fost omorâte tocmai pentru a ascunde activitățile infracționale economice. Rezultă din probele administrate că Bahaian i-a solicitat lui Șlepac să omoare cele două victime. Poate că la prima vedere nu ar fi posibil așa ceva. Dar problema trebuie analizată din perspectiva intelectului lui Bahaian și a subin-telectului lui Șlepac. Bahaian a tre-buit doar să-i explice lui Șlepac ce se va întâmpla cu ei atunci când anchetatorii vor ajunge la ei, pentru a-l convinge să comită omorurile. Pe de altă parte, Bahaian l-a îndatorat excesiv pe Șlepac, l-a introdus într-un mediu elevat, i-a botezat până și copilul, un gest nobil la prima vedere… El i-a explicat foarte bine lui Șlepac că pentru ei este cel mai bine ca «victimele» să fie vinovate de fapte și că anchetatorii nu trebuie să meargă mai departe cu investigațiile și să se ajungă la el. Există un risc, nu doar virtual, ci foarte probabil, ca lăsarea în libertate a lui Bahaian să ducă la influențarea în mod negativ a anchetei. Nu văd cum s-ar mai putea pretinde ca martorii să spună adevărul în situația în care Bahaian ar fi în libertate, când el tocmai asta a făcut tot timpul: să influențeze martorii!” - și-a încheiat procurorul susținerea în fața judecătorilor. Bahaian: „Acuzațiile împotriva mea se bazează pe declarațiile unui scelerat mintal” În ultimul cuvânt, Bahaian a uimit asistența cu debitul său verbal. El a spus: „Mi se pare cel puțin ilar că infracțiunea de omor se poate pune pe seama diferenței gradului de inteligență. Mi se pare grav să fiu acuzat pe baza de-clarației unui scelerat mintal și ca această campanie de presă să fie doar pe declarațiile acelea. Nu l-am instigat niciodată pe Șlepac. Nu am atâta inteligență! Mi se atribuie proprietăți de guru pe care nu le am. Am o pregătire intelectuală care ar omite infracțiunile prin violență. Toți spun că le-am spus eu ce să facă. Mi se pare inadmisibil ca toată lumea, folosindu-se de mediatizarea excesivă, să spună acum că i-am pus eu să declare într-un fel sau altul. Niciunul nu a avut discernă-mânt când se presupune că le ziceam eu ce să facă? Mi se pare inimagi-nabil să fiu arestat și condamnat pe baza declarației unui scelerat!” - și-a încheiat Sergiu Bahaian speech-ul. Au omorât pentru ca anchetatorii să nu mai ajungă la adevărații vinovați de fraude Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au solicitat arestarea lui Sergiu Bahaian pentru că, la finele anului 2007, alături de Valentin Șlepac ar fi inițiat un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iordan, Adrian Grigoraș, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan, în scopul de a obține, în mod ilicit, mai multe beneficii materiale importante prin înșelarea mai multor societăți comerciale, cu ocazia încheierii și executării unor contracte de leasing. Anchetatorii au mai solicitat arestarea lui Bahaian pe motiv că, în 2008, l-ar fi instigat pe Valentin Șlepac să îi omoare pe Ionel Ulezu și Petrică Captalan. Ion Bojin, cel care s-a aflat în anturajul persoanelor amintite, a fost cel care a povestit anchetatorilor că Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș i-au omorât, în ordine cronolo-gică, pe Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan. Motivul uciderii acestora a fost că cei patru ajunseseră în situația de a divulga autorităților modalitatea în care s-au desfășurat activitățile comerciale ilicite, prin intermediul firmelor la care aceștia erau fie asociați, fie administratori. Prin urmare, exista posibilitatea reală ca, în cursul unor eventuale anchete să se afle, că ei au acționat la îndemnul și sub coordonarea lui Valentin Șlepac și a lui Sergiu Baha-ian, cei din urmă fiind principalii beneficiari ai câștigurilor realizate. Soția lui Leonte l-a suspectat pe Șlepac că i-ar fi omorât soțul S-au demarat apoi verificări privind moartea „prin suicid” a lui Emilian Leonte. Soția acestuia, audiată prin comisie rogatorie, a spus anchetatorilor că a avut tot timpul suspiciunea că, în realitate, soțul ei a fost ucis de către Valentin Șlepac, deși rezultatul cercetărilor inițiale a fost cu totul altul. Numai că DIICOT Constanța a dispus exhumarea și reautopsierea cadavrului lui Leonte, de către o comisie formată din doi medici cu grad profesional superior celui care a efectuat prima necropsie, constatându-se, de această dată, că „moartea lui Leonte Emilian a fost violentă și s-a datorat hemoragiei și contuziei meningo-cerebrale consecutivă unui traumatism cranio-cerebral acut deschis cu fracturi multiple cominutive de boltă și bază de craniu; leziunile traumatice au putut fi produse prin lovire activă cu un corp dur, având o suprafață de circa 4 cmp; leziunile situate la nivelul capului au legătură directă cu cauza morții, putând fi produse cu foarte puțin timp înainte de deces”. Interpuși care i-au făcut rost de „victime“ În 2007, Sergiu Bahaian a apelat la amicul său, Dan Liviu Iovan, care l-a recrutat, în Timișoara, pe Petrică Captalan, aducându-l la București, unde i l-a prezentat lui Sergiu Bahaian. Prin intermediul lui Șlepac, la data de 16 ianuarie 2008, s-au încheiat documente de preluare de către Captalan a SC TRAN-SROM PREST SRL, din Constanța. Totodată, prin intermediul lui Șlepac a fost recrutat Ionel Ulezu, care, în luna, februarie 2008, a preluat SC DINPUT SRL Constanța de la Șlepac și Nicolar Mîrșu. Bahaian, cu ajutorul complicilor lui, a înșelat nu mai puțin de șase societăți comerciale, doar în perioada martie - mai 2008, producând un prejudiciu de peste 500.000 de euro și peste 300.000 de lei. Ulterior, pentru ca Ulezu și Captalan să nu divulge autorităților faptele comise și pentru a se proteja de o eventuală anchetă, Bahaian și Șlepac au hotărât ca cei doi să fie omorâți. Anumiți martori au declarat anchetatorilor că victima Captalan „era o persoană puerilă, care nu avea niciun fel de cunoștințe despre afaceri și că cel care, în fapt, conducea întreaga activitate era Bahaian, secondat de Iovan și Mărculescu. Rolul lui Iovan era de a-l supraveghea în permanență pe Captalan, căruia nu-i permitea să plece singur din apartament și pe care l-a însoțit chiar și la Constanța, unde au fost cazați împreună în Satul de Vacanță”. Acest „serviciu”, care a durat trei săptămâni, făcut lui Bahaian a fost răsplătit cu un autoturism VW Golf 4. „Captalan trebuie să plece după Ulezu” Din declarația lui Șlepac rezultă că acesta a omorât cele două persoane, determinat fiind de Bahaian, care voia să ascundă implicarea sa în activitatea frauduloasă descrisă mai sus. Din declarația lui Adrian Grigoraș, care se afla în permanență în anturajul lui Valentin Șlepac și care, se pare, nutrea sentimente nu tocmai ortodoxe acestuia, rezultă că era de față când Bahaian i-a spus lui Șlepac: „Captalan trebuie să plece după Ulezu”. Mai mult, lui Ulezu și Captalan li se promisese o sumă mare de bani, respectiv câte 100.000 de euro pentru fiecare, bani cu care aceștia urmau să fie trimiși în afara teritoriului României. Unul dintre martori a relatat anchetatorilor că, după încheierea afacerii cu societățile de leasing, s-a întâlnit, la București, cu Iovan și Bahaian, pe care i-a întrebat unde se află Captalan, ocazie cu care Bahaian i-a spus: „Petrică trebuie să plece în Venezuela pentru a încheia un contract puternic pentru șantier”, ceea ce confirmă că Bahaian ar fi premeditat uciderea lui Captalan și Ulezu. „Într-o seară, în apartament a venit Mărculescu Edward și i-a spus lui Captalan să-și facă bagajele, pentru că urma să plece. Bahaian mi-a spus că, pentru a nu avea probleme în România cu Poliția, Captalan trebuie să meargă în Venezuela, urmând să se stabilească în țara respectivă, în care se mai aflau și alți români în situații similare cu Captalan. (…) știu că ar fi fost aleasă Venezuela pe considerentul că această țară nu face extrădări cu România. Din seara în care Captalan a plecat din apartament cu Mărculescu, eu nu l-am mai văzut pe Captalan, însă de la Bahaian am aflat că acesta a plecat din țară” - declară Iovan Dan Liviu. Astfel, Bahaian a încercat să inducă aparența că cele două victime erau plecate din țară, dar, în realitate, ele fuseseră deja omorâte.