Sergiu Băhăian, acuzat de instigare la crimă

Sergiu Băhăian, cel care este suspectat că i-ar fi determinat pe Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș să comită patru crime a fost adus, ieri, la Constanța. Alături de el a fost audiat de către procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța și unul dintre complicii acestuia, Eduard Mărculescu. După audierea lor, procurorii ne-au declarat că Băhăian s-ar face vinovat de comiterea infracțiunilor de constituire în grup infracțional, înșelăciune și instigare la comiterea a două omoruri, pe când Mărculescu doar pentru constituire în grup infracțional și înșelăciune. Astăzi, este foarte probabil ca Băhăian să fie prezentat Tribunalului Constanța pentru a fi arestat și în acest dosar. Sergiu Băhăian a plecat din arestul Poliției din Ialomița, ieri, în jurul orei 10,30, după care a fost găzduit de IPJ Constanța, până în jurul orei 13, când a fost transportat la sediul DIICOT Constanța. La ora 14 fusese programată audierea lui, în prezența avocatului ales, Alexandru Pantea. Apărătorul a declarat, înainte de a intra în sediul DIICOT pentru a-l asista din punct de vedere juridic pe clientul său că, din câte știe el, la dosarul cauzei nu ar exista alte probe decât declarațiile lui Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș, care spun că au fost constrânși de Băhăian să comită cele patru crime. „Clientul meu spune că este nevinovat. Trebuie să beneficieze și el de prezumția de nevinovăție” - a declarat Pantea. Apărătorul lui Băhăian a spus că relațiile de afaceri dintre clientul său și Șlepac erau destul de vechi. Mai mult decât atât, cel care este catalogat drept cel mai periculos om din România a botezat unul dintre copiii lui Șlepac. Numai că, în ultima vreme, cei doi s-ar fi certat, spune avocatul, din cauza unor afaceri cu fier vechi derulate prin portul Constanța. „Nu s-au înțeles la bani” - spune Pantea. Băhăian s-ar fi plâns avocatului său, care reprezintă interesele presupusului criminal de vreo 3 - 4 ani, că nu este decât ținta unei răzbunări, susținând varianta nevinovăției. Pe de altă parte, avocatul ne-a declarat că Băhăian este în continuare părăsit de către familie. „Nu a fost vizitat nici de sora, nici de mama lui. Acestea refuză orice contact cu el” - ne-a declarat Alexandru Pantea. Băhăian și-a luat rolul de victimă în serios În jurul orei 13,30, Sergiu Băhăian, flancat de mascați, a fost adus la sediul DIICOT Constanța. Bărbatul, prezentat ca fiind un adevărat monstru și care ar fi fost capabil să dispună uciderea a patru oameni, a fost coborât dintr-un autoturism și escortat de doi polițiști. Cu un fes pe cap, nebărbierit, aparent neîngrijit, îmbătrânit cu cel puțin câțiva ani față de momentul reținerii, slab și cu o statură deloc impunătoare, Băhăian pare să își joace rolul de victimă extrem de bine. Numai că arestul nu este o noutate pentru el, doar că, de fiecare dată când ajunge după gratii, el își joacă rolul de „martir” extrem de profesionist, reușind să adapteze fizionomia unei dureri sufletești imense. Poate că nu degeaba, în ultimii ani, Băhăian se dădea drept regizor și se învârtea în mediul actoricesc, fiind adesea în preajma unor somități în materie. În astfel de situații, devine acel om demn de milă, incapabil să sperie niște oameni încât aceștia să fie în stare să comită crime în serie, așa cum susțin Șlepac și Grigoraș. Băhăian, instigator în două omoruri Audierea lui Sergiu Băhăian și a lui Eduard Mărculescu a durat câteva ore, timp în care, potrivit procurorilor DIICOT Constanța, amândoi au spus că sunt nevinovați, ei dând declarații foarte asemănătoare, ca și cum cineva îi învățase „lecția” sau de parcă se înțeleseseră dinainte cu privire la ceea ce trebuie să declare. Oricum, procurorii constănțeni sunt de părere că există suficiente probe pentru a-l putea acuza pe Băhăian de instigare la comiterea a cel puțin două omoruri comise de Șlepac și Grigoraș, dar și de săvârșirea infracțiunilor de constituire în grup infracțional organizat și înșelăciune. De cealaltă parte, Mărculescu a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune, până în prezent neexistând probe că acesta ar fi implicat în vreun fel în comiterea crimelor. De asemenea, procurorii vor decide astăzi dacă Băhăian va fi prezentat instanței Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Acuzația de instigare la omor a fost formulată pentru uciderea lui Petrică Captalan și a lui Ionel Ulezu. Aceștia au fost uciși în anul 2008. Captalan Petrică a fost lovit în cap cu o bâtă. Cadavrul său a fost îngropat, iar deasupra gropii a fost turnată o placă de beton. Ionel Ulezu a fost ucis în același an, fiind îngropat de viu, după ce ar fi fost sedat. După aceeași metodă, deasupra gropii a fost turnată o placă de beton, pe care, ulterior, a fost construit un WC. Cele două cadavre au fost descoperite în curtea unei locuințe din satul Măgura, comuna Cerchezu, la începutul acestui an, atunci când Șlepac și Grigoraș au și fost arestați la Constanța. Omorau pentru a li se pierde urma în dosarele privind fraude economice Anchetatorii spun că Sergiu Băhăian, fostul patron de la „Sabina Product”, și Valentin Șlepac, cunoscut procurorilor și judecătorilor constănțeni din mai multe dosare privind fraude economice cu prejudicii foarte mari, erau capii rețelei, ulterior fiind implicați în fapte și Adrian Grigoraș, Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Marin Piciog și Petre Piciog. La inițiativa lui Băhăian, pe numele unor membri ai grupului au fost înființate sau preluate, în ultimii ani, aproximativ 40 de societăți comerciale, care aveau diverse obiecte de activitate, prin intermediul cărora s-au desfășurat o sumedenie de operațiuni comerciale. Au fost achiziționate mărfuri care erau plătite cu in-strumente de plată fără acoperire în bancă, obținute fraudulos finanțări punându-se gaj, în același timp, dar la mai multe bănci, aceleași bunuri, ori au fost cumpărate, în sistem leasing, autoturisme prin intermediul unei societăți comerciale înființate pe o identitate fictivă. Prejudiciul total calculat de anchetatori până în prezent se ridică la aproximativ 800.000 de euro. Numai că unii dintre membrii grupării erau eliminați după ce „capii” se foloseau de ei și nu-i mai considerau utili. Astfel că, în încercarea de a nu lăsa dovezi în urma lor și pentru a-și ascunde faptele frauduloase pe linie economică îi omorau pe complici în moduri care mai de care mai înfiorătoare. Astfel, Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan au fost omorâți pentru a nu divulga autorităților modalitatea în care se desfășurau fraudele comerciale prin intermediul firmelor la care aceștia erau fie asociați, fie administratori.