Sentinţă FINALĂ! Dan Voiculescu, condamnat DEFINITIV la 10 ani de închisoare!

De acord! Fiecare merita sa doarma cum isi asterne. Ideea e sa se demonstreze concret ca el a facut-o cu mana lui si nu ca s-a descoperit o lumina violet sau un pixel albastru sau influenta prin telepatie, ceea ce a dus la intocmirea dosarului si validarea verdictului (intelegeti ce zic ... sper). Partea proasta care se aplica aici, e ca atunci cand vanezi ca disperatu pe cineva pentru ca nu stii cum sa il faci sa taca ... sau sa vanezi inchiderea sau adormirea unui trust de presa doar prin judecarea persoanei care l-a infiintat acum multi ani asta e ... "inteligenta". @adi & CO. tinere bavarez sunt de acord cu tine DNA, judecatori, dreptate ... asta ne dorim, aratami-o si mie, ca tot ce se face in prezent este referitor la trecut nu este la ceea ce se intampla acum. Multi dintre noi mor de foame, fabricile sunt inchise pe interese, padurile sunt taiate si cate si mai cate hotii pe fata (ASTA IN PREZENT), iar noi ne bucuram ca si GHIOLBANII ca hotii de acum 20 de ani sunt inchisi. Mentalitate de cacao. Concluzia? hotii de azi ii vedem condamnati peste 20 de ani, daca o sa mai traim sau daca o sa mai existe ceva din tara asta. Atata timp cat in tara asta nu se va face in PREZENT ceva pt. PREZENT si VIITOR toti cei se bucura pentru rezultatele de acum aferente eventimentelor ce au avut loc pe cand era bunica fata (de orice natura, condamnari, privatizari, infrastructura ... alegeti), sunt doar niste marionete lipsite de gandire proprie si infuentate doar de ce aud in jur. un week-end placut