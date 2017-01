Sentinţă definitivă în procesul rambursărilor ilegale de TVA de la Constanţa

Sentință definitivă în procesul rambursărilor ilegale de TVA de la Constanța

După 13 ani de la comiterea faptei, inculpații din dosarul rambursărilor ilegale de TVA de la Constanța au fost condamnați definitiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție Constanța au emis o sentință usturătoare, dispunând condamnarea la pedepse cu închisoarea chiar și a unuia dintre inculpați, pe care magistrații constănțeni îl achitase. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au pronunțat, ieri, în dosarul celor 34 de miliarde de lei vechi rambursate ilegal, în anul 2002, cu titlu de TVA, de la Constanța. Ștefan Brânză, Marian Manta și Gheorghe Nicuț Tănăsescu, angajați ai Direcției de Control Fiscal Constanța, au fost acuzați că ar fi aprobat nejustificat rambursări de TVA în valoare de 34 de mili-arde lei vechi, solicitate de fostul polițist Tedi Nătăvală și Doru Constantin Codreanu, cei care ar fi intrat în posesia banilor. Tedi Nătăvală a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, Doru Constantin Codreanu, la cinci ani și patru luni de închisoare, Ștefan Brânză (care fusese singura persoană achitată de instanțele constănțene), la trei ani de închisoare, iar în cazul inculpaților Marian Manta și Gheorghe Nicuț Tănăsescu pedepsele au fost majorate de la un an și opt luni la trei ani de închisoare cu executare. Inculpații sunt obligați să plătească în solidar suma de 33,9 miliarde de lei vechi. Sentința emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă, urmând a fi pusă în executare. Istoricul unui proces de lungă durată Conform actului de inculpare, ofițerii din cadrul Serviciului Poliției Economico - Financiare au solicitat Direcției Generale a Finanțelor Publice să efectueze verificări la SC „Elada Service” SRL Constanța, administrată de Tedi Nătăvală, care, în perioada septembrie - octombrie 2002, a beneficiat de o rambursare de TVA de peste 34 de miliarde de lei vechi. Ulterior, s-a constatat că nu a existat nicio operațiune de export, documentele pentru rambursarea TVA fiind întocmite în fals. Reamintim că, în 2007, după efectuarea cercetării judecătorești, Tribunalul Constanța a constatat că doar una dintre cele cinci persoane acuzate nu se face vinovată de comiterea faptelor. Pentru ceilalți inculpați, Tribunalul a aplicat pedepse cuprinse între un an și două luni cu suspendare și cinci ani și patru luni de închisoare cu executare. Decizia a nemulțumit persoanele implicate în proces dar și pe reprezentanții Parchetului, astfel că dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța. Ulterior, Curtea de Apel Constanța a respins apelul declarat de Nicuț Tănăsescu, a admis apelul declarat de procurori, dar și de Nătăvală, Codreanu și Manta, a desființat în parte hotărârea ape-lată, a schimbat încadrarea juridică pentru Nicuț și Manta din neglijență în serviciu în abuz în serviciu, condamnându-i la pedeapsa de un an și opt luni de închisoare cu suspendare, dispunând un termen de încercare de trei ani și opt luni. Pentru Codreanu și Nătăvală, instanța a menținut sentințele aplicate de Tribunal, respectiv de 5,4 ani și cinci ani de închisoare cu executare.