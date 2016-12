Sensul giratoriu de la Galeriile Soveja va fi recorectat. "Mai mult decât atât nu se putea face!"

3

european

Marcajul de pe carosabil trebuie refacut!!! In rest sensul giratoriu e binevenit in acea intersectie. Trecere de pietoni in Z nu cred ca are sens acolo pentru ca nu e strada la fel de lata ca in intersectia de la Cora. Iar insula de pietoni trebuie ingradita, incat pietonii sa nu fie tentati sa traverseze pe diagonala, altfel nu si-ar dovedi utilitatea!!!