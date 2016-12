Senatorul Banias, pus sub acuzare pentru favorizarea infractorului

Senatorul PDL Constanța Mircea Banias a fost anunțat, ieri, de procurorii DNA că a fost pus sub acuzare în dosarul evaziunii fiscale de 60 de milioane de euro de la Uzina Reșița. El este acuzat de favorizarea infractorului. Said Baaklini, administratorul unei firme din București, este cercetat alături de directorul general și directorul executiv al UCM Reșița, Adrian Chebuțiu și Adrian Coriolan Preda, într-un dosar privind o returnare nelegală de TVA de 60 de milioane de euro. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, președintele Consi-liului de Administrație și directorul general de la SC UCM Reșița SA, Adrian Chebuțiu, și directorul executiv al aceleiași societăți, Adrian Coriolan Preda, sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală, asociere în vederea săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și două infracțiuni de fals intelectual. De asemenea, cetățeanul străin Said Baaklini, administrator al SC Libarom Agri SRL București, este acuzat de evaziune fiscală, evaziune fiscală în forma tentativei și asociere în vederea săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Adrian Chebuțiu este singurul care a fost arestat pentru o perioadă de 29 de zile. „Nu-i cunosc pe cei implicați!“ Mircea Banias a declarat, pentru Cuget Liber, că respinge acuzația adusă și o consideră nefondată. „Eu nici nu-i cunosc pe cei implicați, nu i-am văzut în viața mea! Cum aș fi putut să-i favorizez? Eu declar cu toată responsabilitatea că nu am nicio legătură cu aceste persoane”, a mai spus Mircea Banias. Senatorul ne-a declarat că ieri a fost prima discuție pe care a purtat-o cu procurorii DNA vizavi de acest dosar.