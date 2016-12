Secretele unei descinderi cu mascaţi

Secretele unei descinderi cu mascați

În echipamente negre, tăcuți și cu fețele acoperite de cagule, sunt temuți și respectați. Dacă și-au făcut apariția pe stradă, este clar că situația „e groasă”, căci mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale sunt solicitați în cele mai dificile misiuni ale Poliției Constanța. Indiferent de denumirea pe care a purtat-o unitatea de-a lungul anilor - Departamentul de Intervenții și Acțiuni Speciale (DIAS), Serviciul de Intervenție Rapidă sau, mai nou, Serviciul de Acțiuni Speciale - „mascații” au fost considerați mereu „elita Poliției”. Ei sunt chemați în misiunile dificile, atunci când este vorba despre infractori periculoși sau când este necesară protejarea colegilor lor. De 12 ani, comisarul șef Emanoil Moraru este comandantul luptătorilor mascați din Poliția Constanța și spune că, în ciuda percepției de duri pe care o au oamenii lui, nu folosesc forța decât dacă este neapărat necesar. „În cele mai multe descinderi, suspecții refuză să deschidă ușa, drept pentru care acționăm conform procedurii. În trecut ripostau și după ce intram, susținând că nu și-au dat seama că sunt polițiștii, că au crezut că sunt recuperatorii sau hoții. În ultimii ani au fost, însă, foarte puține situații în care au ripostat. Așa că, în aceste cazuri, ne purtăm civilizat. Infractorii nu răspund în fața noastră, ci a legii. Noi nu pedepsim! Ba chiar au fost situații când le-am dat suspecților, în timpul descinderilor, un pahar cu apă sau le-am șters transpirația care le curgea în ochi. Nu vrem să fim calificați niște brute, ci ca niște oameni hotărâți care vor să pună în aplicare prevederile legii”, a declarat comisarul șef. Nevestele suspecților le sar în cap, copiii vor în brațePerchezițiile domiciliare cu mascați pentru prinderea diverșilor suspecți au loc la primele ore, când abia se mijește de ziuă, căci elementul-surpriză este foarte important. Au fost destule situații când luptătorii mascați au fost cei luați prin surprindere. Au fost cazuri când au fost atacați de suspecți sau chiar și de nevestele lor. „Misiunile sunt împărțite în funcție de gradul de risc, dar întotdeauna colegii care ne solicită pun gradul de risc cel mai ridicat. Poate suspectul respectiv nu este considerat violent, dar nu se știe niciodată cum poate să reacționeze. Am avut o situație când suspectul era investigat pentru o infracțiune economică, deci non-violentă, iar când am intrat în casă ne aștepta cu o cazma. A mai fost un caz, prin 2001, când s-a aruncat cu acid sulfuric pe noi. Pe moment nu am realizat, dar a doua zi am observat că uniformele erau arse. Când sunt descinderi la locuințele romilor, nevestele sunt cele care protestează cel mai mult și fac cea mai mare gălăgie. Am stat de vorbă, odată, cu un bulibașă care ne-a mărturisit că ele sunt judecate cât de bune neveste sunt în funcție de cât scandal fac când apar polițiștii. Așa că fac scandal…”, a povestit comandantul luptătorilor. De reacția copiilor le era, la început, cel mai teamă. Și de această dată, au fost luați prin surprindere. „Copiii sunt obișnuiți cu desenele animate violente, cu mascații din filme sau din desene. Am avut cazuri când adulții țipau, iar copiii râdeau sau întindeau mănuțele să-i luăm în brațe”, a continuat comisarul-șef. Mai greu este când suspectele sunt femei, așa cum s-a întâmplat la ultima descindere, care a avut loc săptămâna trecută la Mangalia, la locuința grefierei Semra Omer și la tânăra Andreea Mehedințeanu. În cele cinci echipe de luptători este o singură femeie, care nu a făcut parte dintre cei solicitați la intervenția respectivă, așa că mascații s-au văzut în încurcătură în momentul în care suspectele, trezite din somn, au trebuit să se schimbe. Până la urmă situația s-a rezolvat cu ajutorul unei martore. Polițistul Anului a salvat două viețiÎn ciuda pericolului la care se expun de fiecare dată când pleacă în misiune, o singură dată s-a întâmplat ca un luptător mascat să fie rănit serios. „S-a întâmplat în 2008, am fost solicitați la Mangalia, unde o persoană bolnavă psihic amenința să arunce în aer un bloc. Când am ajuns acasă am realizat că bărbatul îi ținea ostatici pe cei doi frați ai săi. Colegul meu, Valentin Boghici, a fost lovit în mână de agresor și deși sângera abundent, l-a imobilizat, după care a salvat ambii ostatici. Medicii de la SMURD strigau după el că este rănit și să coboare din apartamentul suspectului, iar el voia doar să salveze oamenii, căci totul în jur era stropit cu benzină, iar agresorul avea două butelii pe care amenința să le detoneze. De altfel, anul următor a fost declarat Polițistul Anului la Constanța”, își aduce aminte cms. șef Emanoil Moraru. Cea mai lungă misiune a durat o săptămânăPrecum colegii lor criminaliști sau de la Judiciar, luptătorii mascați nu au program fix. O misiune poate să dureze câteva secunde, dar au fost situații când au fost în alertă și aproape o săptămână. „Îmi aduc aminte, în urmă cu vreo zece ani, am fost chemați în zona Histria, pe lângă lacul Sinoe, pentru a căuta doi bărbați acuzați de tentativă de omor. Fuseseră prinși la furat de polițistul din comună și l-au lovit în cap, lăsându-l plin de sânge în mașină. Ba, țin minte, au vrut să-l și împuște, dar nu au știut cum să tragă siguranța armei polițistului. Trăgeau, vedeau că nu percutează, schimbau cartușele și iar încercau. I-am găsit după o săptămână de căutări prin stufărișul de pe marginea lacului, în ziua de Crăciun. La întoarcerea în comună, oamenii ne-au așteptat cu sarmale și cozonac”, a continuat polițistul. Solicitați în situațiile extreme, luptătorii mascați spun că fac față prin antrenamente zilnice și o viață cât mai sănătoasă, dar și cu ajutorul suportului familiei. Căci, în spatele măștii, se ascund niște tineri cu familii și copii de crescut.Fost mascat, angajat la spălătorie autoDeși o meserie extrem de solicitantă, din forțele speciale se poate ieși la pensie, susține comisarul șef Emanoil Moraru. Au fost, însă, și luptători care au renunțat. Nu din cauza stresului, ci a salariilor mici. „Până acum au renunțat doi luptători, foarte buni, din cauza problemelor financiare. Aveau datorii la bănci, rate la casă. Împrumuturile erau deja făcute când au fost reduse salariile. Acum, unul dintre ei lucrează la o spălătorie auto în Germania. Luptătorii sunt genul de oameni care au capacitatea să o ia de la zero, în orice secundă și în orice situație”, a arătat comandantul lor. Dar, la fel, sunt și cazuri în care cele care s-au sacrificat și au plecat la muncă în străinătate sunt soțiile mascaților, iar aceștia au rămas să aibă grijă de copii.Dotarea nu mai este o problemăPână nu demult, una dintre cele mai mari nemulțumiri a comisarului șef Emanoil Moraru viza dotarea structurii în fruntea căreia se află. A reclamat în nenumărate rânduri lipsa vestelor antiglonț sau a kiturilor de arme. Acum, spune el, nu mai are de ce să se plângă. „Am spus în nenumărate rânduri că sunt probleme și bine am făcut, pentru că am găsit sprijinul necesar. Am fost dotați cu lanterne tactice, kituri de arme, veste balistice la cel mai înalt nivel. De asemenea, avem poligon de tragere la standarde moderne”, a afirmat polițistul.