Secretarul unei Primării din Constanţa şi un consilier APIA, arestaţi

Secretarul unei Primării din Constanța și un consilier APIA, arestați

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Ionuț Valentin Mihai, consilier în cadrul APIA - Centrul Local Hârșova, pentru folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, înșelăciune, ambele în formă continuată și favorizarea infractorului, dar și a lui Marian Vrânceanu, secretar al Primăriei comunei Ciobanu, pentru fals intelectual, complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, complicitate la înșelăciune, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, instigare la fals în declarații și favorizarea infractorului.Cei doi au fost prezentați magistraților Tribunalului Constanța, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În același dosar mai sunt cercetați și Marian Ene, pentru fals în declarații și favorizarea infractorului, Ioan Suciu, fost primar al comunei Ciobanu, pentru fals material în înscrisuri oficiale și favorizarea infractorului, dar și Dănuț Dima, pentru complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, complicitate la înșelăciune instigare la fals în declarații și favorizarea infractorului.Anchetatorii spun că, în 2013, Dănuț Dima a fost de acord ca Ionuț Valentin Mihai, consilier în cadrul APIA, să folosească la instituția la care lucra două înscrisuri falsificate, din care rezulta că soția sa exploata o suprafață agricolă mai mare decât în realitate, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. În baza înscrisurilor depuse la dosar, APIA a virat în contul acesteia subvenții aferente suprafeței de 175 ha.Cele două adeverințe în care s-au atestat împrejurări neadevărate au fost întocmite de Vrânceanu, în calitate de secretar al comunei Ciobanu. Apoi, cele două acte falsificate i-au fost încredințate lui Ionuț Valentin Mihai care, la rândul lui le-a folosit la APIA - Centrul Local Hârșova, pentru a obține pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.„Pentru a îngreuna cercetările în prezentul dosar, inculpatul Vrânceanu l-a determinat pe suspectul Suciu, fost primar al comunei Ciobanu, să aplice ștampilele primăriei și pe cea a primarului comunei, să atribuie un număr de înregistrare și data, ambele false și să execute propria semnătură, în calitatea nedeținută de primar al comunei, pe o cerere privind acordarea unui teren, formulată de suspectul Dima Dănuț, în numele soției sale. În același scop, inculpatul Vrânceanu l-a determinat, cu intenție, pe inculpatul Ene Marian, să dea declarații necorespunzătoare adevărului în fața notarului public. Inculpatul Ionuț Valentin Mihai a creat pe calculatorul de la domiciliul suspectului Dănuț Dima un fișier în format electronic utilizând aplicația EXCEL, care conținea datele de identificare ale mai multor suprafețe de teren cu privire la care suspectul să declare în mod mincinos că le-a exploatat, cu scopul de a îngreuna cercetările efectuate față de el în prezenta cauză și de asemenea, l-a ajutat pe suspect cu informații pe care acesta să le folosească, în același scop, în cadrul procedurii judiciare penale desfășurate împotriva lui”, au conchis anchetatorii.