Secretara de la Rutieră, acuzată de sustragere de documente, şi-a dat demisia

Secretara de la Rutieră, acuzată de sustragere de documente, și-a dat demisia

Secretara Serviciului Poliției Rutiere Constanța, Cristiana Hariton, de 21 de ani, și-a înaintat, ieri, cererea de demisie care i-a și fost aprobată de conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța. Acțiunea tinerei vine după ce Serviciul Cercetări Penale al IPJ Constanța a demarat o anchetă cu privire la restituirea unui permis de conducere, înainte de termen, unui motociclist prins de radar cu peste 230 de kilometri la oră. Din primele cercetări a reieșit că vinovată de acest fapt ar fi Cristiana Hariton, fiica șefului Serviciului Management Resurse Umane (MRU) din cadrul IPJ Constanța, comisar șef Aurel Hariton, care lucra ca secretară la Serviciul Poliției Rutiere Constanța. Pe de altă parte, există voci care susțin că ancheta de la Cercetări Penale din cadrul IPJ Constanța nu s-a finalizat și, în scurt timp, vor mai cădea și alte „capete”. Drept urmare, oamenii legii mai au de verificat circuitul documentelor la Rutieră și „siguran-ța” permiselor suspendate. De altfel, este surprinzător faptul că șeful Serviciului Poliției Rutiere, comisar șef Constantin Dancu a intrat în concediu tocmai acum, când instituția de care răspunde a fost luată la puricat. Hariton - tatăl: „Nu știu ce-a fost în capul ei !” În altă ordine de idei, Cristiana Hariton a fost angajată ca salariat civil la această instituție în urmă cu aproximativ un an și jumătate. În paralel, tânăra urmează cursurile Facultății de Psihologie. Încă de la începutul anchetei au apărut tot felul de speculații vizavi de faptul că fata ar fi fost angajată în Poliție chiar de propriul tată, șef la MRU, fără prea multă bătaie de cap. „Nu puteam să-i îngrădesc dreptul la muncă, numai pentru că eu lucrez în Poliție. Chiar m-am bucurat atunci când mi-a spus că vrea să muncească, să vadă cum se câștigă banii. În legătură cu angajarea ei, nu am niciun amestec, nu am intervenit în niciun fel. Mă poate verifica oricine. S-a dat concurs pentru acest post și au fost doi candidați: ea și încă o persoană. Cât despre ceea ce a făcut cu înapoierea permisului, nu știu ce a fost în capul ei! Ca părinte sunt consternat de cele întâmplate” a declarat șeful MRU, comisarul șef Aurel Hariton. În momentul de față, cazul Cristianei Hariton a intrat și în atenția procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribu-nalul Constanța, care i-au întoc-mit dosar penal pentru sustragere de documente oficiale.