Sebastian Ghiță va fi audiat în Serbia

Ştire online publicată Vineri, 12 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul parlamentar Sebastian Ghiță va fi audiat săptămâna viitoare, în Serbia, în vederea extrădării.Audierea va avea loc în 19 mai, în ședință secretă, și va fi făcută de judecătorii de la instanța supremă a Serbiei.Autoritățile din România au cerut extrădarea lui Sebastian Ghiță, care a fugit din țară la finele anului trecut, chiar înaintea unei audieri la DNA și cu o zi înainte să-i expire imunitatea parlamentară.Sebastian Ghiță e cercetat în nu mai puțin de cinci dosare penale diferite.El s-a făcut cunoscut mai întâi ca tânăr antreprenor. Firmele sale de IT, care au beneficiat aproape de la început de contracte cu statul, l-au propulsat printre cei mai bogați oameni din România. A intrat apoi în politică, mai ales datorită prieteniei apropiate cu Victor Ponta.Ponta și Ghiță au și un dosar împreună. Sunt cercetați pentru modul în care a fost finanțată vizita fostului premier britanic Tony Blair la București.Fost membru al Comisiei parlamentare de control asupra SRI, Sebastian Ghiță a dezvăluit după dispariția spectaculoasă de sub escorta poliției că a fost în vacanțe exotice cu fostul prim-adjunct al Serviciului de Informații, Florian Coldea. Prin intermediul acestuia s-ar fi împrietenit, susține fostul deputat, și cu Laura Codruța Kovesi.Laura Codruța Kovesi, în 9 ianuarie: „Nu comentez declarațiile unui inculpat fugar. Un inculpat fugar care care are mai multe dosare”.Cinci dosare penale îl vizează pe Sebastian Ghiță. Într-unul dintre ele, e acuzat că ar fi pus presiune pe reprezentanții unei companii să accepte să colaboreze cu firma cumnatului lui Victor Ponta, Iulian Herțanu.„Relația mea cu domnul Herțanu, care nu e o relație atât de strânsă. L-am întâlnit doar de câteva ori, de 5-6 ori pe domnul Herțanu”, spunea Sebastian Ghiță în 17 februarie 2015.În alt dosar, e acuzat că i-ar fi dat fostului primar din Ploiești, Iulian Bădescu, o vilă de un milion de lei pentru un contract de sponsorizare a echipei de baschet Asesoft, în valoare de un milion și jumătate de lei.„Ceva mi-a dat cu rest. Valoarea respectivului imobil și valoarea finanțării primită de echipa de baschet de la primărie sunt aproape egale”, afirma Ghiță în 7 iulie 2015.Fostul deputat are pe numele său două mandate de arestare. Ultimul, emis pe trei aprilie, pentru că ar fi cerut mită unor oameni de afaceri pentru a le facilita contracte cu statul O parte din banii primiți ar fi fost folosiți, spun procurorii, în campania electorală a lui Victor Ponta la prezidențialele din 2014.