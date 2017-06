Sebastian Ghiţă A FOST PRINS la Belgrad

2

Nu va bucurati, circul abia acum incepe. Zine domnu' Ghita, zine tot ce sti tu despre sistemul corupt din Romania,despre cucuveaua mov, despre Coldea, despre toti mafiotii care cred ca tara se poate guverna in stil mafiot. Fi tara pana la capat, nu ai ucis pe nimeni, nu ai facut trafic cu droguri, ai spus doar adevarul despre sistemul ucigas tip balena albastra din Romania. Spune tot ce sti tu despre criminalii tarii care si cat a furat ! Oricum esti un erou ca ai avut curajul sa spui ce sti despre ei. Se lauda ca te-au prins, dar ei nu stiu ca tu te-ai lasat prins de moment ce circula zvonul ca tu esti in Serbia. Auzi tu colaborare cu politia din 7 tari sa-l prinda. Da ce a facut vreo crima, a facut trafic cu droguri ? Nuuuu, dar este un pericol daca se apuca sa vorbeasca tot ce stie despre sistemul corupt si cati bani le-a dat in campaniile electorale, etc., etc.