Se schimbă regulile pentru recoltarea sângelui pentru stabilirea alcoolemiei

2

cam tarziu se gandesc

sa faca asta. Dar in loc sa simplifice si sa oblige persoana suspecta ca a baut sa faca analizele, proiectul asta complica si mai mult procedura, in avantajul alcoolistului. Trebuie sa se precizeze, in lege, ca cel care refuza sa semneze actul de recoltare, este declarat beat in ultimul grad. Inconstient din cauza alcoolului. Si deci, nu poate da semantura. Chiar, ce faceti cu astia care nici nu mai stiu pe ce lume sunt? Cum ii puneti sa semneze? Cum va intelegeti cu ei? Parlaemnt de hoti, fufe si betivi, care apara hotii, fufele si betivii!