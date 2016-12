SE FAC ANGAJĂRI ÎN MAI / Cum sunt repartizate locurile scoase la concurs

1

Ce faceti cu rezervistii?

ISU si Jandarmeria au ofiteri (care au facut cursuri si pregatire in cadrul Scolilor de Aplicatie, finalizand cu un examen)si subofiteri in rezerva( cei care au efectuat stagiul militar la ei), oameni cu o minima pregatire in domeniu, cu care s-a cheltuit bani la vremea respectiva. De ce nu ii cheama pe acestia? Pentru ce au fost pregatiti atunci? Pentru ce sunt rezervisti? Fiecare judet are evidenta cu ofiterii in rezerva. Prin unitatile de Politie pot fi gasiti si chemati.