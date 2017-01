Se droghează cu etnobotanice, la nici 13 ani!

2

Nu mai luati asa ceva in viata voastra! Va zice unul care le-a incercat pe toate! Este incredibil ce dependenta dau, in cateva luni te trezesti ca iei in fiecare zi si vrei din ce in ce mai mult. Sa va intre bine in cap, nu vorbim de droguri usoare aici, am fost la doctori care mi-au spus cu mana pe inima ca sunt mai periculoase decat cocaina si oricum nimeni nu stie ce se afla exact in compozitia lor. Dupa un an de consum preferam legalele in loc de iarba sau cocaina fara sa stau pe ganduri. Am prieten care si-a scuipat plamanii la urgenta dupa 2 ani de consum si acum are ficatul praf. Si nu mai zic de restul - deformari ale oaselor fetei, infectii care mai de care, stari constante de greata, nu poti sa mananci nimic pana nu iei doza, infectii incredibile ale pielii - pe fata mai ales, stari de anxietate, atacuri de panica, nervozitate/violenta, etc, etc. Asta nu e joaca, bagati la cap, e viata voastra, sunt daune IREVERSIBILE asupra organismului, va spun din proprie experienta, treci prin iad daca vrei sa te lasi, numai eu stiu. Asa ca, dragi cititori consumatori, traiti-va viata nu mai fiti cobai pentru laboratoarele chinezesti - acolo se fabrica. Multa sanatate va urez !