Se drogau pe plaja din Vama Veche

Faptul ca exista unii care se drogheaza reprezinta doar un pretext pt. a crea legi criminale care sa permita oamenilor legii sa buzunareasca oamenii corecti in cel mai murdar si josnic mod imaginabil, in stilul borfasilor de strada! Exista si alte pretexte meschine care permit oamenilor legii sa-ti cotrobaiasca in masina in aceiasi maniera criminala!!! Repet, astea sunt doar pretexte. Ceea ce se urmareste in mod real este terorizarea populatiei corecte.