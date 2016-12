Se caută obsedaţii sexual din Poliţia Română. Constanţa nu este pe lista judeţelor verificate

Se caută obsedații sexual din Poliția Română. Constanța nu este pe lista județelor verificate

Poliția Română este zguduită de scandaluri sexuale. În decembrie 2012, o polițistă din Balș și-a înjunghiat șeful, acuzând că a violat-o în urmă cu șase luni. Săptămâna aceasta, procurorii DNA au reținut un polițist din cadrul IPJ Bihor, sub acuzația că a pretins de la doi hoți 1.000 de euro și favoruri sexuale de la fiica unuia dintre ei.În urma acestor incidente, ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, a dispus controale la mai multe inspectorate județene de poliție din țară. Echipe de psihologi și sociologi de la minister și Poliția Română, dar și ofițeri din structurile de control, vor verifica dacă există situații similare și la alte inspectorate din țară. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Română, aceștia trebuie să verifice „respectarea principiilor de etică și deontologie profesională, relația șef-subordonat, practici discriminatorii în raport cu angajatele și alte aspecte care privesc climatul organizațional în interiorul unităților de poliție”.Poliția Constanța nu se află pe lista inspectoratelor unde vor descinde inspectorii de la centru, a susținut, ieri, comisarul șef Adrian Rapotan, șeful instituției. „Noi nu am avut niciodată nicio reclamație privind discriminarea polițistelor și de hărțuire sexuală. Sau cel puțin nu am eu cunoștință de existența lor”, a afirmat polițistul.