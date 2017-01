Se apropie sorocul?

6

Nu-i godacu' de vina

Stimati concetateni ! Fac un apel de simplu platitor (citeste fraier)care este luat in bataie de joc de niste golani deoarece amabilii "justitiari"platiti cu salarii mari din taxele si impozitele noastre nu-si fac treaba.Cat o sa mai suportam golaniile tuturor iar noi sa o ducem din ce in ce mai rau in timp ce acesti nesimtiti isi ingroasa ceafa si conturile ? Incepe sa-mi fie "simpatic" acest Nicusor-Porcushor si sa dezavuez inca odata acest sistem "magistral"al spagarilor "magistrati"de la Judecatoria Constanta.Atata timp cat acesti "magistrati,politisti,procurori" spagari care au pus botu' la miere(bani,curve.favoruri)nu-s schimbati si acesti smecheri o sa(ne) sfideze in continuare,nu ar mai trebui sa platim taxe si impozite pana cand organele abilitate ale Statului nu-si vor face datoria !Pana cand o sa-i mai lasam pe acesti impostori sa ne conduca destrinele si viata ? S-a ajuns prea departe !!!!Desteapta-te romane !