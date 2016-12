Scuipată, bruscată şi înjurată de şoferul care transportă „caracatiţele“

Scuipată, bruscată și înjurată de șoferul care transportă „caracatițele“

În timp ce unii români nu au un loc de muncă, există și oameni care, deși îl au, nu știu să-l prețuiască. Este și cazul unui angajat al firmei Tecdelta-Serv SRL din Constanța, societatea care se ocupă cu blocarea roților autoturismelor parcate neregulamentar. Săptămâna trecută, mai exact la data de 26 august, Veronica Manea, din Constanța, și-a parcat mașina pe strada Mircea cel Bătrân pentru a merge la un magazin. Deoarece știa că nu va întârzia mai mult de două minute, tânăra a lăsat mașina pe avarii, dând de înțeles că se întoarce imediat. Așa a și fost, numai că, la întoarcere, a găsit roata blocată cu o caracatiță. „Lăsasem mașina pe avarii pentru că nu întârziam mai mult de două-trei minute. Nu știu cum s-a întâmplat, cred că m-au urmărit și cum m-au văzut că m-am dat jos din autoturism mi-au și pus caracatița. Putea să mi se facă rău, poate de aceea am oprit două minute”, a spus Veronica Manea. În momentul în care și-a văzut roata blocată a început să sune la firma care se ocupă cu deblocarea. La scurt timp, au apărut doi agenți de la Poliția Comunitară. Fata le-a reproșat că nu au acționat corect și, de nervi, i-a făcut incompetenți. În acel moment, un individ, care se afla în zonă, a început să o înjure. Mai mult, el s-a dus lângă fată, a bruscat-o, după care a scuipat-o. În loc să intervină pentru aplanarea conflictului, în tot acest timp, polițiștii comunitari stăteau și se uitau ca la urs, martori fiind câțiva tineri care se aflau în zonă. De altfel, ei au și fost cei care au sărit în ajutorul tinerei. Pe de altă parte, speriată de cele întâmplate, fata a sunat la Poliție, iar la fața locului au venit doi agenți de la Secția 1. Așa a aflat că bărbatul care a avut un com-portament neadecvat, mai ales cu o femeie, se numește Virgil Pribeagu și este șofer pe mașina cu numărul de înmatriculare CT 33 TDS, una din cele care transportă caracatițele. Cu alte cuvinte, an-gajat al firmei Tecdelta-Serv SRL din Constanța. După ce a plătit deblocarea roții, fata a refuzat să semneze procesul verbal întocmit de polițiștii comunitari. Șocată de cele întâmplate, ea s-a prezentat a doua zi la sediul Secției 1 de Poliție unde a depus o reclamație față de Virgil Pribeagu, lucru confirmat și de comisarul Ovidiu Zamfir, șeful interimar al Secției 1 de Poliție. „Vreau să fie pedepsit pentru ca nimeni să nu mai pățească ca mine. Nu este normal cum s-a comportat, să mă înjure, să mă bruscheze și să mă scuipe. În funcție de ce măsură vor lua polițiștii am să mă mai gândesc dacă voi depune și plângere prealabilă pentru a mă judeca cu el” , a mai declarat Veronica Manea. Contactat telefonic, Dănuț Staicu, administratorul firmei Tecdelta - Serv SRL Constanța, a confirmat că Virgil Pribeagu este angajatul său. „În general, oamenii când văd că au caracatița pusă reacționează urât. Nu bag mâna în foc pentru nimeni, dar nu cred că fata aceea nu i-a făcut nimic, iar el a împins-o și a scuipat-o degeaba. Este angajatul meu de mai mult timp, îl știu bine, are familie, nu cred că a putut să se comporte astfel, mai ales că era vorba de o femeie. Am fost anunțat și de polițiști că există o reclamație pe numele lui, iar în funcție de cele dispuse de oamenii legii am să iau și eu măsuri”, a spus Dănuț Staicu, administratorul firmei Tecdelta - Serv SRL Constanța.