Scrisoarea sfâșietoare a unei mame pentru copiii ei arși în incendiul din Colectiv: Vreau să ne certăm, vreau să zdrăngăni chitara...

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Doi frați, Alex și Nicoll, se aflau vineri seară în clubul Colectiv, în momentul în care a izbucnit incediul. Din nefericire se află printre victime.La scurt timp de la tragedie, mama celor doi scria că băiatul este conștient, dar ars, iar fata se află în comă.La câteva zile distanță, femeia a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook în care rememora momentele frumoase, "vreau sa fie gălăgie în casa asta apăsător de goală, vreau să ne certăm, vreau să râdem ca proștii în tăcere să nu deranjăm vecinii la 3 noaptea"."Vă vreau lângă mine, vreau să vă pot atinge pe pielea catifelată, vreau sa fie gălăgie in casa asta apăsător de goală, vrea să ne certam, vreau să râdem ca proștii in tăcere sa nu deranjăm vecinii la 3 noaptea, vreau să organizăm majoratul cu oricati bani avem si să ne amintim toata viata ce frumos a fost, vreau sa zdrangani chitara, sa asculti muzica pana târziu in noapte, să mergem la shopping si sa "spargem" toti banii, să bem laptele cu cafea si biscuiți diminetile de weekend, sa.mi povestesti tot ce.ai facut la școala, sa va incurajez sa treceti peste toate obstacolele, sa va arat ca in fiecare om există bunatate....Mi.e dor de tot si toate ale noastre. Luptam talibani, luptati până la ultima resursa, gandurile oamenilor sper sa ajunga la voi si sa va dea putere sa omorâti demonii care vor să vă fure de lângă inima mea. Vă iubesc!!!", a scris mama celor doi copii.