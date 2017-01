Scrisoare din puşcărie (I)

Istoria unui calvar

Scrisoare din pușcărie (I)

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Motto: „Minunată și grozavă încercare, din care cei slabi ies ticăloși, iar cei tari sublimi. Un creuzet în care soarta aruncă pe om de câte ori vrea să aibă o pușlama sau un semizeu.“ Victor Hugo - „Mizerabilii“ Există fel de fel de infractori și fel de fel de infracțiuni. Violul, crima cu sadism, pedofilia sunt categorii pentru care orice pedeapsă pare prea îngăduitoare. Există infractori care, conform legilor omenești, nu plătesc destul pentru faptele lor. Din nefericire, însă, sunt și făptuitori care plătesc cu vârf și îndesat… Pretutindeni, în lume, justiția acționează la fel. Adevărații criminali sunt în libertate. În spatele gratiilor stau, de obicei, cel mai puțin ori deloc vinovați… Pentru o bucată de pâine „Recunosc, am furat o combină muzicală de 70 de euro. Am fost prins și astăzi vă scriu din pușcărie… Pe 25 aprilie se împlinește un an de când am călcat în Portugalia. Sunt dintr-o comună din județul Constanța, mai am șase frați, iar acasă o duceam destul de greu. Mi-a scris un fost coleg de școală generală că în Portugalia viața e grozavă, că n-am nevoie decât de 200 de euro pentru drum și că, în rest, mă va ajuta el. Am lăsat totul baltă și am plecat… Când am ajuns aici, amicul meu s-a dat la fund. O săptămână am încercat să dau de el, nu mai aveam unde dormi, nu mai aveam ce să mănânc. Eram de acum în luna mai și afară era cald… Am dormit câteva zile pe o bancă, în parc. Într-o dimineață trei negri m-au agresat și mi-au furat portofelul în care aveam actele. Disperat, m-am dus la Ambasada României. Singurul răspuns pe care l-am primit a fost o ridicare din umeri… În cea de-a șaptea zi, când umblam să îmi găsesc ceva de lucru, m-am întâlnit cu doi băieți, unul din Iași și unul din Chișinău, cu care am intrat în vorbă. Am băut îm-preună două sticle de vin… Eu care nu mâncasem nimic de două zile, m-am amețit imediat. Pe la șapte seara, pentru că nu mai putem de foame, am intrat într-un magazin de electronice și am furat o combină muzicală de 70 de euro. Poliția a venit imediat…” A.I. are 23 de ani și provine dintr-o familie cu frica lui Dumnezeu. A fost crescut de părinți în spiritul muncii, al cinstei, al sacrificiului de sine. De 11 luni, A.I. stă în peninteciarul din C., dar nu a fost încă judecat. I s-a pus inițial un avocat din oficiu care nu l-a ajutat cu nimic. Când au aflat părinții, i-au trimis 500 de euro (dar cu câte sa-crificii!), ca să plătească un avocat mai bun. Nici acesta, însă, n-a făcut mare lucru pentru el… (va urma) Constantin Florescu