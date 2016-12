SCHIMBĂRI PE STRĂZILE CONSTANŢEI. Unde vor fi amplasate noile SENSURI UNICE şi SENSURI GIRATORII

SCHIMBĂRI PE STRĂZILE CONSTANȚEI. Unde vor fi amplasate noile SENSURI UNICE și SENSURI GIRATORII

Printre sursele constante de nervi în traficul constănțean, probabil că mulți șoferi ar indica, pe lângă lipsa locurilor de parcare, și felul în care evoluează fluența traficului rutier. Din acest motiv, rutieriștii constănțeni spun că acest oraș are mare nevoie de sensuri unice, dar și de sensuri giratorii, în loc de semafoare.Necesitatea străzilor cu sens unic, menite să fluidizeze traficul rutier, sunt înțelese din plin de polițiștii rutieri constănțeni. Aceștia sunt de părere că pe majoritatea străzilor din cartierele constănțene ar trebui instituite sensuri unice, pentru că, în primul rând, se suplimentează numărul locurilor de parcare și așa precar și, pe de altă parte, se vor reduce numărul de evenimente rutiere.Pe de altă parte, rutieriștii spun că în locul semafoarelor din municipiul Constanța ar fi mai indicate sensurile giratorii, din mai multe puncte de vedere, printre care haosul provocat de defectarea semafoarelor.Sensuri unice în Faleză Nord, Coiciu și Piața ChilieiPolițiștii rutieri sunt de părere că este necesar a se institui noi sensuri unice pentru decongestionarea traficului rutier și așa încărcat.„Constanța are un mare avantaj. Avem cartiere cu foarte multe străzi paralele și perpendiculare, cum ar fi Piața Chiliei, Kilometrul 4-5, Faleză Nord, Coiciu, cartiere care au străzi cu o singură bandă de circulație, în care sunt multe case, iar fiecare persoană își lasă mașina în fața casei. Având mașini parcate, două vehicule venind din sensuri opuse nu vor putea trece. Avem conflicte între șoferi, nervi, cozi. Soluția ar fi instituirea de sensuri unice pe aceste străduțe, în care una dintre cele două benzi să fie destinată traficului, iar cealaltă amenajării de locuri de parcare, de preferabil în unghi oblic, pentru a avea un număr mai mare de locuri. Pentru instituirea de sensuri unice, Primăria face un studiu de trafic și propune Serviciului Rutier avizarea soluțiilor găsite”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Sensuri giratorii în mai multe intersecții din ConstanțaÎn municipiul Constanța, se vor construi mai multe sensuri giratorii, care vor ajuta la fluența traficului rutier și la reducerea timpului de așteptare al șoferilor.„Semafoarele nu mai sunt o opțiune. Acestea sunt bune doar când valorile de trafic sunt mari. Atunci când se defectează un semafor, în intersecția respectivă este haos. În plus, la semafoare avem o problemă cu accidentele rutiere, există discuții cum că ambele mașini se deplasau pe culoarea verde a semaforului. În toate aceste situații, cu sensurile giratorii se rezolvă problemele. Urmează a se institui sensuri giratorii la intersecția bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Ștefăniță Vodă, bulevardul Aurel Vlaicu cu strada Nicolae Filimon, la intersecția bulevardului Alexandru Lăpușneanu cu strada Dispensarului și în Piața Brotăcei”, afirmă polițistul.