Schimbări majore în traficul rutier din Constanţa. Ce îi aşteaptă pe şoferi

Tragical rutier

Sunt uimit de incompetenta generala,cat si de populismul nesimtit al edililor Constantei,acest fost minunat oras jefuit de clanul Mazare-Constantinescu,in care se circula ca in jungle! Sunt uluit de lipsa politistilor in traffic,si de numarul lor URIAS atunci cand trece vreun mahar prin zona! Nu inteleg de ce se fura banii nostri in loc sa se instaleze camere video in intersectii si mai ales in Mamaia unde motociclistii si cocalarii alearga cu viteze uluitoare........amenzi,suspendari de premise si dosare penale,asta merita aceste gunoaie sociale! Lasati alte amenajeri,ca si asa nu se respecta!!!!