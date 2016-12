Schimbări majore în traficul rutier din Constanţa

10

Schimbarile "majore" ne fac viata mai grea

Mii de oameni din cartierul Bratianu sunt obligati sa parcurga 1-2 km zilnic de cand a fost construit magazinul lidl care are 20 locuri de parcare .Cand pe harta orasului nu erau construie marile cartiere de blocuri ale orasului acest cartier exista .Nici Ceausescu nu si-a batut joc de cetateni Autoritatile comuniste nu erau atit de arogante si nu dispretuiau atit de mult poporul cum fac cele de azi. 1-2 km in plus pe zi insemna mult pt oameni si in conditiile in care guvernul Ponta pune biruri noi la combustibil.