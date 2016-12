Schimbări majore în Poliţia constănţeană!

Schimbări majore în Poliția constănțeană!

Schimbările din cadrul Poliției Române încep să se vadă și în județul Constanța. Odată cu noua organizare, posturile comunale de poliție din județ își sfârșesc activitatea și le deschid porțile noilor Secții Rurale de Poliție.În conformitate cu Dispoziția IGPR nr. 43 din 20 iulie 2011, privind Con-cepția de Organizare și Funcționare a Poliției Române în Mediul Rural, în județul Constanța au fost înființate nouă secții rurale de poliție. Acestea au fost amplasate în teritoriu în funcție de numărul de locuitori ai comunelor și de gradul de infracționalitate.Potrivit reprezentatului IPJ Constanța, comisarul șef George Șufanu, în județul nostru, noua organizare a intrat în funcțiune începând cu data de 1 septembrie.Cine sunt noii comandanțiAstfel, Secția 1 Rurală de Poliție cu sediul la Constanța este condusă de comisarul șef Ion Chiru și are ca arie de acoperire comunele Agigea, Cumpăna și Valul lui Traian.Secția 2 Rurală de Poliție, cu se-diul la Mihail Kogălniceanu, îl are ca șef împuternicit pe subcomisarul Laurențiu Carp și acționează pe raza comunelor Nicolae Bălcescu, Mi-hail Kogălniceanu, Târgușor și Lumina.Secția 3 Rurală de Poliție are sediul la Mangalia și este condusă de comisarul Adrian Carapcea. Ea acoperă comunele Limanu, Albești, Pecineaga, 23 August și Tuzla.Cea de-a patra Secție Rurală de Poliție, cu sediul la Medgidia, care îl are ca șef pe comisarul Gelu Dumitrescu, cuprinde localitățile Cobadin, Peștera, Ciocârlia, Castelu, Poarta Albă, Cuza Vodă și Tortoman.Secția 5 Rurală, cu sediul la Cogealac, îl are la conducere pe comisarul Pavel Simion și acționează în comunele Cogealac, Fântânele, Grădina, Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu. Inspectorul Gheorghe Zelca conduce Secția 6 Rurală Regională cu sediul în Cernavodă și are în raza sa de competență Seimeni, Saligny, Siliștea, Rasova, Aliman și Mircea Vodă.Secția 7 Rurală de Poliție, cu sediul la Crucea, este condusă de inspectorul Sorin Pandazi și cuprinde comunele Horia, Crucea, Ciobanu, Ghindărești, Topalu, Gârliciu, Saraiu, Pantelimon și Vulturu. Secția 8 Rurală de Poliție, cu sediul la Băneasa, este condusă de comisarul Ion Florea, care monitorizează localitățile Ostrov, Lipnița, Oltina, Dobromir, Ion Corvin, Adamclisi și Deleni.Inspectorul George Caraivan conduce Secția 9 Rurală de Poliție, cu sediul la Topraisar, și are ca arie de acoperire comunele Cerchezu, Dumbrăveni, Independența, Chirno-geni, Comana, Topraisar, Mereni, Bărăganu și Amzacea.Trebuie precizat faptul că, în momentul de față, comandanții împuterniciți la șefia noilor structuri de poliție au fost numiți interimari, fiind aleși în funcție de activitatea prestată până în prezent.Însă, după examenul care va avea loc pe data de 6 octombrie, conducerea va fi preluată de cei mai buni dintre candidați.Care sunt avantajele noii mișcări?Potrivit șefului Secției de Proximitate din cadrul IPJ Constanța, comisarul șef Iulian Mândruță, noul concept de reorganizare în mediul rural este mult mai bun decât cel vechi deoarece asigură o coordonare eficientă a activității de menținere a ordinii publice într-o anumită zonă, optimiza-rea conducerii și responsabilității șefilor de post ai fiecărei secții.De asemenea, polițiștii vor fi mai bine coordonați în ceea ce privește abordarea fenomenelor infracționale ce se petrec în comunele de care sunt responsabili, având la dispoziție analizele tactice, operaționale, chiar și hărți criminogene.Conform conducerii IPJ, cele nouă secții rurale de poliție au la dispoziție 228 de agenți, care asigură patrularea permanentă, acoperind întreg județul Constanța, iar timpii de intervenție vor fi diminuați considerabil. Astfel, pentru orice sesizare, în orice colț al județului, oamenii legii au la dispoziție cel mult șapte minute pentru a ajunge.