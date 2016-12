SCHIMBĂRI MAJORE în obţinerea PERMISULUI AUTO. Câţi vor mai lua EXAMENUL?

SCHIMBĂRI MAJORE în obținerea PERMISULUI AUTO. Câți vor mai lua EXAMENUL?

Reguli noi la susținerea examenului pentru obținerea permisului auto: toate mașinile - școală trebuie dotate cu camere de supraveghere, iar toți cei care urmează cursurile unei școli auto trebuie trecuți într-un Registru Național al Cursanților.Normele privind autorizarea șco-lilor și a instructorilor auto, publicate în Monitorul Oficial la începutul săptămânii trecute (mai precis luni, 13 mai) aduc o serie de modificări în ceea ce privește autorizarea celor care organizează cursuri auto, dar și în privința susținerii examenului pentru obți-nerea permisului auto. Principala prevedere stipulează dotarea mașinilor - școală cu un sistem de supraveghere prevăzut nu cu una, ci cu două camere de luat vederi. Astfel, pentru ca o școală auto să fie autorizată trebuie să dețină cel puțin un autovehicul „dotat pentru examinarea în vederea obținerii permisului de conducere, cu excepția vehiculelor utilizate la pregătirea practică pentru categoriile AM, A1, A2 și A, cu un sistem tehnic de monitorizare video și audio, precum și cu un sistem de po-ziționare globală - GPS; sistemul tehnic trebuie să conțină două camere de luat vederi montate în interiorul vehiculului, orientate una spre interiorul acestuia, astfel încât să se poată vizualiza cursantul și examinatorul autorității de examinare și una orientată paralel cu axul drumului, astfel încât să se poată vizualiza traseul urmat. Informațiile înregistrate se stochează pe suport electronic și se pot păstra de către școlile de conducători auto pentru o perioadă de șase luni”, se mențio-nează în noul ordin privind autorizarea școlilor de șoferi. Măsura va duce, după cum ne-a declarat Nicolae Dicu, reprezentantul școlii de șoferi DIA Auto din Constanța, la o reducere a numărului instituțiilor care școlarizează viitori șoferi, căci nu toți vor avea posibilitatea să plătească aproxi-mativ 850 de euro pentru dotarea mașinilor-școală. Au la dispoziție, însă, șase luni pentru a-și pune la punct autoturismele.Registru Național al CursanțilorO altă modificare constă în înființarea unui Registru Național al Cursanților, care face imposibile examenele date „pe sub mână”. „Nu va mai fi posibilă practica unor instructori independenți, care astăzi primesc cursanți, iar mâine îi bagă în examen. În momentul în care încep cursurile, seriile de cursanți sunt trecuți în acest Registru Național și următoarea înscriere nu mai este posibilă decât la ur-mătoarea serie de cursanți”, a subliniat Nicolae Dicu.Dispar instructorii auto independenți?De altfel, o serie de măsuri prevăzute de noua legislație va duce la dispariția instructorilor independenți. Concret, pentru a primi autorizații, aceștia vor trebui să se asocieze în grupuri de minim patru instructori, să aibă cărți de muncă și să dețină o sală de curs, „într-un spațiu adecvat procesului de învățământ, folosită numai în scop didactic și care nu a avut prin construcție destinație inițială de locuință, situate în blocuri cu mai multe etaje”. Totodată, pentru a primi autorizații, școlile și instructorii auto trebuie să aibă un grad minim de promo-vabilitate de 40% (raportul dintre numărul de cursanți care au pro-movat primul examen în vederea obținerii permisului și numărul cursanților care s-au prezentat pentru prima dată la examen); de menționat că, până în prezent, rata de promovabilitate era de 33%.Probleme la obținerea permisului pentru categoria AModificări au fost introduse și în ceea ce privește obținere permisului pentru categoriile BE și A. Astfel, pentru BE nu mai este necesară susținerea unui examen cu polițiștii, ci școala de șoferi eli-berează o adeverință, după efectuarea a șapte ore de conducere. În schimb, pentru obținerea per-misului pentru categoria A, cursurile trebuie susținute pe „motociclete fără ataș, a cărei masă fără încărcătură este mai mare de 175 kg, cu o putere a motorului de cel puțin 50 kW. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 595 cmc. Dacă motocicleta este acționată cu un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,25 kW/kg”, se arată în noul ordin de autorizare al școlilor de șoferi. „Pentru această categorie nu ne vom permite însă să susținem cursuri, pentru că aceste motociclete sunt foarte scumpe. Ce rost are să plătim 32.000 de lei pentru o astfel de motocicletă, pentru ca un cursant, care plătește 500 de lei, să cadă și să o facă praf într-o intersecție!”, a afirmat Nicolae Dicu. Noile prevederi au intrat deja în vigoare, dar școlile de șoferi au la dispoziție jumătate de an pentru a se pune la punct cu dotările.