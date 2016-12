Schimbări la conducerea Poliţiei Constanţa. În premieră, o femeie este comandant!

3

jenant...

bancurile cu militieni, sunt zero ,pe langa asa ceva... daca din atatia barbati, se numeste o femeie la conducerea unei sectii de politie= no comment... la bugetari e trai, drepturi 90%, obligatii 5% , restul politica... in armata si M>A>I> o femeie nu are ce cauta decat la popota si economic/contabilitate eventual... le platim cu BANI GREI, toti platitorii de taxe si impozite !!! iar examenele actuale de angajare asta arata clar, pe acelasi post, acelleasi cerinte, acelasi salar, , examene diferite... adica prostii care le platesc salar bugetarilor , nu stiu ... e greu in mediul privat, nu ? trebuie competente, de...