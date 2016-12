Schimbarea din funcţie a comisarului şef Adi Tobă a pus pe jar angajaţii Poliţiei de Frontieră

Schimbarea din funcție a comisarului șef Adi Tobă a pus pe jar angajații Poliției de Frontieră

Angajații Poliției de Frontieră Constanța par să nu mai aibă liniște de când șeful lor, comisarul șef Adi Tobă a fost eliberat din funcție iar cea mai mare dilemă cu care se confruntă acum, este legată de cine va veni să-i păstorească în continuare. La rândul lui, Adi Tobă, proaspăt eliberat din postul de inspector șef al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, este hotărât să nu se lase cu una, cu două, vizavi de schimbarea sa din funcția pe care a deținut-o cinci ani de zile. „Am făcut contestație la decizia de eliberare din funcție. Termenul legal în care trebuiau să-mi răspundă a expirat, iar eu nu am primit nimic. Sunt hotărât să mă adresez instanței de judecată și sper că se va face dreptate”, a declarat comisarul șef Tobă. Fostul șef al IJPF Constanța a fost eliberat din funcție în urmă cu aproximativ două săptămâni, prin ordin al ministrului MAI, Vasile Blaga. Ordinul a fost pus în aplicare iar Adi Tobă a predat deja gestiunea adjunctului său, comisarul șef Ionel Trușan, care a preluat și interimatul instituției. „Nu știu dacă voi candida pentru postul de inspector șef al IJPF. Am să mă mai gândesc“, a declarat Ionel Trușan. Cu toate acestea, bursa zvonurilor nu s-a lăsat așteptată în curtea Poliției de Frontieră Constanța. Primele nume ale unor posibili inspectori șefi au apărut deja. În cap de listă se află cel al comisarului Dumitru Radu, directorul Școlii de Formare Inițială și Continuă a Perso-nalului Poliției de Frontieră (SFICPPF) Constanța. Cum Școala Poliției de Frontieră de la Constanța ar urma să se desființeze, directorul Radu ar fi candidatul ideal pentru mulți. În schimb, dacă ar fi să ne luăm după vorbele soției sale, Gabriela Radu, și ea angajată la Școala Poliției de Frontieră Constanța, directorul Dumitru Radu nu ar vrea să vină șef la IJPF Constanța. „Au mai apărut astfel de speculații. Pot să vă spun că soțul meu nu s-a gândit niciodată la această funcție”, a spus Gabriela Radu. Cel de-al doilea pretendent al cărui nume se vehiculează, din ce în ce mai des, este al comisarului șef George Dorel Popa, actualmente interimar la IPJ Constanța și care tocmai a pierdut concursul pentru șefia Poliției Constanța. „Deocamdată nu mă gândesc la vreo nouă funcție. Aștept să vină noul șef al IPJ Constanța ca să predau gestiunea, iar apoi voi pleca o lună de zile în concediu. Acum iau în calcul doar trei lucruri: pescuit, înot și relaxare împreună cu familia. De-abia după ce îmi termin concediul am să mă gândesc ce voi face în continuare”, a declarat comisarul șef George Dorel Popa.