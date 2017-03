SCENE ŞOCANTE ÎN CURTEA ŞCOLII! O MAMĂ A FOST BĂTUTĂ DE TATĂL UNUI ELEV, COLEG CU FIUL SĂU

1

Da !

Ea a facut exces de gura acida , iar el a vrut sa i-o astupe cu pumnul stresarii . Nici ea , nici el , nu au conectate la creier organele intrate in coliziune , adica , ea gura , iar el pumnul ... De vazut , daca in viitor , ea va face ciocu' mic , drept invatatura si spre intelepciune , iar el se va gandi de mai multe ori , inainte sa mai dea drumul cainilor razboiului , contra femeii cu limbarnita . Oricum , in perioada urmatoare , amandoi au devenit vedete si vor da autografe . Numai ca ea va trebui sa stea si un timp in casa , spre a-si obloji mecla , iar el - Tarzanul mioritic , va trebui sa reflecteze si sa bage adanc mainile in buzunare ... Amandoua !