Scenă de tot râsul la Constanţa / "Stai, mă, bă, unde fugi!?" Un tânăr pus pe înjurături a fugit chiar de sub nasul jandarmilor

Scenă de tot râsul la Constanța / "Stai, mă, bă, unde fugi!?" Un tânăr pus pe înjurături a fugit chiar de sub nasul jandarmilor

Un tanar de aproximativ 15 ani, aflat langa coloana de protestatari, a inceput sa injure constantenii care marsaluiau si sa incite la acte de violenta. Cativa protestatari au alertat jandarmii, care l-au luat pe tanar in vederea legitimarii. Acesta a fugit chiar de langa masina jandarmilor si s-a facut nevazut, fugind printre blocuri, in zona Trocadero.Jandarmii au reusit insa sa afle cum il cheama pe tanar, astfel incat este o chestiune de timp pana ce acesta va ajunge in fata oamenilor legii. Potrivit jandarmilor, tanarul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.