Scaunele şefilor de la penitenciarul Poarta Albă se clatină după evadarea celor doi infractori

Scaunele șefilor de la penitenciarul Poarta Albă se clatină după evadarea celor doi infractori

Ancheta demarată după evadarea deținuților Mihai Ion și Marian Acatrinei din Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Poarta Albă se apropie de final. Specialiștii Administrației Națio-nale a Penitenciarelor (ANP) au analizat și identificat, împreună cu reprezentanții închisorii de la Poarta Albă, cauzele care au determinat producerea incidentului, stabilind măsuri în consecință. Valentin Muntean, purtătorul de cuvânt al ANP, spune că personalul aflat în serviciul de pază și supraveghere în noaptea evadării celor doi a dat dovadă de neglijență și superficialitate în executarea atribuțiunilor de serviciu. Controalele realizate de perso-nalul stabilit prin decizie a directorului unității au fost ineficiente, la fel ca și perchezițiile efectuate la ca-merele de deținere, fapt ce a permis existența unor obiecte interzise, care au fost mai apoi folosite de Mihai Ion și Marian Acatrinei pentru a evada. Conform lui Valentin Muntean, clădirea în care erau încarcerați tinerii nu mai corespunde din punct de vedere al siguranței cazării deținuților clasificați în regimul închis. În timpul cercetărilor s-a mai stabilit că locul de deținere, foișoarele posturilor de pază și sistemul de iluminat nu conferă obiectivului siguranța necesară. Totodată, personalul destinat executării misiunilor operative nu este suficient, fapt ce conduce ca, de cele mai multe ori, agenții repartizați în posturile de pază pe peri-metrul locului de deținere să rămână și câte 13 ore în post fără a fi înlo-cuiți (cum s-a întâmplat și în noap-tea evadării lui Ion și a lui Acatrinei). Personalul trebuie reinstruit Potrivit purtătorului de cuvânt al ANP, comisia de disciplină a cadrelor din penitenciarul Poarta Albă a fost sesizată pentru patru agenți, care ar putea fi cercetați pentru executarea defectuoasă a sarcinilor de serviciu, neglijență, neimplicare și lipsă de responsabilitate. Educatorul care își desfășoară activitatea în cadrul secției de unde s-a produs evadarea va fi atenționat pentru lipsă de profesionalism și neinformarea șefilor ierarhici asupra problemelor ridicate de către deținuți, în discuțiile purtate cu aceștia. Comisia de disciplină din cadrul ANP va fi sesizată pentru șeful de tură care era de serviciu în noaptea producerii evenimentului, în legătură cu neexecutarea sarcinilor și atribuțiunilor de serviciu stabilite. S-a dispus, de asemenea, reinstruirea personalului din sectorul operativ cu privire la modul de executare a serviciului de pază și supraveghere a deținuților. Nu în ultimul rând, Marian Acatrinei și Mihai Ion vor trebui să răspundă în fața comisiei de disciplină a deținuților din cadrul Penitenciarului Poarta Albă și a organelor de urmărire penală pentru evadare. „Având în vedere că, la Peniten-ciarul Poarta Albă, în ultima perioadă de timp, s-au produs mai multe evenimente negative în care au fost implicate atât persoane private de libertate, cât și funcționari publici cu statut special din cadrul unității, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a dispus verificarea modului în care conducerea unității și-a îndeplinit atribuțiunile manageriale și pentru a stabili dacă există raport de cauzalitate între evenimentele produse și modul de planificare, organizare, coordonare și control al activității sectorului operativ”, a conchis Valentin Muntean. Libertatea a durat puțin Reamintim că Mihai Ion, de 20 de ani, din satul Seimenii Mici, condamnat pentru furt calificat la trei ani de închisoare, în primă instanță, și arestat preventiv pe 20 martie 2007, și Marian Acatrinei, de 19 ani, din satul Canlia, condamnat definitiv la un an de închisoare pentru furt calificat și la 12 ani, în primă instanță, pentru omor deosebit de grav, arestat preventiv pe 29 aprilie 2006, au evadat din închisoarea de la Poarta Albă în noaptea de 2/3 iulie a.c. Lipsa indivizilor a fost constatată a doua zi dimineață, la apel. După ce și-au părăsit celula, deținuții au escaladat un gard, și-au făcut loc pe sub altele două, din sârmă ghimpată, au trecut la 50 de metri de un foișor în care se afla un gardian și s-au pierdut în noapte, fără să-i vadă careva. La nici o zi de la evadare, Mihai Ion a fost prins în zona campusului Centralei Nuclear-Electrice Cerna-vodă de un jandarm, Marian Acatrinei scăpându-le „printre degete“ autorităților. 