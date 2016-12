SCAPĂ RADU MAZĂRE DE AREST? Primarul Constanţei, în faţa judecătorilor

SCAPĂ RADU MAZĂRE DE AREST? Primarul Constanței, în fața judecătorilor

Radu Mazăre s-a prezentat, astăzi, la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde se va judeca contestația procurorilor DNA la decizia instanței de a-l lăsa liber pe primar, într-un dosar în care este acuzat de trei infracțiuni de luare de mită, două de conflict de interese și abuz în serviciu.Edilul Constanței a venit în instanță cu o geantă, în care a precizat că are mai multe documente."Aici am documente. Alte documente, decât cele depuse acum două săptămâni când instanța a spus că eu am probat nevinovăția mea și că DNA nu are probe, că de aia vin cu mașina mea și nu cu duba. Am documente suplimentare. Spre exemplu, am un tabelaș, din care rezultă că tarifele la prestațiile de gunoi în Constanța sunt sensibil mai mici decât în multe alte orașe din România", a spus Mazăre.Reamintim că, pe data de 18 martie, magistrații instanței supreme au respins cererea DNA de arestare preventivă a primarului. Decizia de astăzi va fi definitivă.