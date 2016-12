Scandalul şpăgii, la Academia Navală! Profesori puşi sub control judiciar

4

profesor -invatatura-spaga vs student

domnule absolvent cred ca acum esti pe undeva pe mare leganat de valuri si in cartul cainelui te apuca nostalgia anilor de student.Dupa cate am inteles pentru aabsolvi ai dat spaga la profesori ca ai vrut sa-ti asiguri succesul.Este optiunea ta.Dar concluzia ta poate fi si alta.,,Daca ar fi sa fie pe bune,ar ramane ambele institutii ,NU fara cadre didactice ci, FARA studenti''.Atunci apare un compromis pe care studentul care plateste taxe nu-l sesizeaza.Domnu profesor ,daca ramane fara studenti ,ramane fara obiectul muncii si sta acasa muritor de foame. In final tot trebuie sa-l treaca pe studentul prost.Asa ca spaga este un fel de bonus pentru domnii profesori ca pot sa suporte asmenea umilinte.La o promotie fara taxe ,ca asa era acum ceva vreme,la ANMB au intrat 75 si au terminat 50 fara spaga.