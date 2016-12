Scandalul "Balconul", păreri pro şi contra

Scandalul "Balconul", păreri pro și contra

Scandalul balcoanelor construite la parterele blocurilor din Constanța naște păreri pro și contra. Așa cum am putut constata din comentariile postate pe site-ul ziarului „Cuget Liber” la articolele vizând acest subiect, oamenii sunt, în cea mai mare măsură, nemulțumiți de ridicarea unor astfel de construcții și acuză Primăria că emite prea ușor autorizații în acest sens.Sunt însă și situații în care anumiți proprietari au recurs la o astfel de metodă din pură necesitate și nu pentru un moft personal ori pentru un confort exagerat.Aurelia și Adrian Mazilu, proprietarii unui balcon pe care l-am avut în vizor, în urma unei sesizări, în momentul documentării pentru articolul apărut ieri: „Mega-scandal: «Operațiunea Balconul»”, s-au prezentat, ieri, la redacție și ne-au arătat toată documentația pe baza căreia au construit balconul.„Ne-am chinuit aproape doi ani ca să obținem toate autorizațiile și avizele pentru acest balcon. Am vrut să avem și noi unde să întindem rufele. Am construit absolut legal și în conformitate cu autorizațiile emise. Structura de rezistență a blocului în care stăm nu poate fi afectată, pentru că am respectat absolut toate indicațiile în materie de construcții”, ne-au spus aceștia. „Nu am vrut și nici nu vrem să supărăm pe niciunul dintre vecini. De altfel, am obținut semnături pentru ridicarea construcției de la aproape toți. Mai mult, am făcut pe banii noștri amenajări în cadrul blocului, cât și în afara lui. În ceea ce privește grădinița din fața balconului, care a fost îngrădită, am procedat de așa manieră pentru că în zonă se fură foarte mult. În prezent, la fața locului este organizare de șantier, pentru că în locul respectiv a fost parcare, iar noi dăm asigurări și către Primărie, și către vecinii noștri că acolo, la finalul lucrărilor, va fi spațiu verde”, ne-au mai precizat Aurelia și Adrian Mazilu.Într-adevăr, documentația prezentată de familia amintită nu prezintă vreun cusur și este rodul, așa cum spun și aceștia, a unei „încăpățânări” de a obține un spațiu pentru întins rufele și nimic mai mult. Efortul acestora de a obține toate aceste documente s-a întins, așa cum ne declarau și mai sus, pe aproape doi ani, timp în care au făcut nenumărate drumuri la autorități.„Nu am dat șpagă și nu am mituit pe nimeni pentru a obține vreo autorizație. Am construit absolut legal”, a ținut să sublinieze Adrian Mazilu.Facem precizarea că prezentarea unor astfel de situații de ziarul „Cuget Liber” nu are rolul decât de a demonstra că, în Constanța, cu acordul tacit al autorităților publice locale, a ajuns să se construiască absolut haotic, în beneficiul unora dintre proprietari de blocuri și în detrimentul altora, care ajung să fie călcați, mult mai ușor, de hoți sau să le fie afectate locuințele din cauza vecinilor care, în multe dintre situații, nu respectă autorizațiile de construire sau în cazul cărora planează suspiciunea că autorizațiile nu au fost emise respectând toate reglementările legale.Nu negăm că există și situații în care astfel de construcții sunt absolut necesare pentru anumite familii, care, de asemenea, se chinuie să obțină și reușesc, cu greu, să aibă toate aprobările „ca la carte”. Nemulțumirea marii majorități a constănțenilor pleacă de la faptul că astfel de construcții, pe de o parte, sunt inestetice, iar pe de altă parte crează probleme și disconfort apartamentelor alăturate.