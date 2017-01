Scandalagii puşi la punct cu amenzi, pe litoral

Scandalagii puși la punct cu amenzi, pe litoral

Jandarmii Grupării Mobile Tomis Constanța au avut un sfârșit de săptămână aglomerat. Locotenent-colonelul Sorin Mustățea, ofițerul de relații publice al Grupării Mobile de Jandarmi Tomis, ne-a declarat că, în week-end, militarii care au ca misiune menținerea ordinii și a siguranței publice pe litoral au aplicat 82 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 au fost avertismente scrise, iar 46 amenzi, în valoare totală de 11.650 de lei. Sâmbătă și duminică, jandarmii au constatat și două infracțiuni, iar nouă persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru identificare sau verificări. Sâmbătă seară, la Vama Veche, Horia T., de 22 de ani, și Lucian C., de 19 ani, din Tulcea, au fost sancționați cu câte 600 de lei, pentru că le-au înjurat și amenințat cu acte de violență pe gazda la care erau cazați și pe nepoata acesteia. Potrivit locotenent-colonelului Sorin Mustățea, tulcenii se aflau sub influența băuturilor alcoolice. „La sosirea jandarmilor, scandalagiii au devenit violenți, au amenințat cu acte de violență și cu relațiile pe care le au, ceea ce a necesitat imobilizarea, încătușarea și conducerea lor la sediul dispeceratului din localitatea 2 Mai, unde au fost sancționați contravențional”, a spus ofițerul. Duminică dimineață, o echipă de siguranță publică aflată în serviciul de patrulare în stațiunea Costinești l-a depistat pe Georgel L., de 25 de ani, din Constanța, care a pătruns în incinta unei pensiuni din localitate, de unde a sustras mai multe bunuri aparținând unor tineri din Caraș Severin. Lucrurile furate au fost recuperate, iar Georgel s-a ales cu dosar penal. Tot duminică, însă în cursul serii, o patrulă de jandarmi din stațiunea Vama Veche l-a sancționat contra-vențional cu 200 de lei pe Florin Ț., de 34 de ani, din Mangalia. Beat criță, bărbatul a agresat fizic și verbal un tânăr care trecea prin zona unui motel din localitate. La sosirea jandarmilor, Florin a refuzat să se legitimeze și a avut un comportament violent, oamenii legii fiind nevoiți să-l încătușeze și să-l ducă la sediul dispeceratului din localitatea 2 Mai.Jandarmii Grupării Mobile Tomis Constanța au avut un sfârșit de săptămână aglomerat. Locotenent-colonelul Sorin Mustățea, ofițerul de relații publice al Grupării Mobile de Jandarmi Tomis, ne-a declarat că, în week-end, militarii care au ca misiune menținerea ordinii și a siguranței publice pe litoral au aplicat 82 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 au fost avertismente scrise, iar 46 amenzi, în valoare totală de 11.650 de lei. Sâmbătă și duminică, jandarmii au constatat și două infracțiuni, iar nouă persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru identificare sau verificări. Sâmbătă seară, la Vama Veche, Horia T., de 22 de ani, și Lucian C., de 19 ani, din Tulcea, au fost sancționați cu câte 600 de lei, pentru că le-au înjurat și amenințat cu acte de violență pe gazda la care erau cazați și pe nepoata acesteia. Potrivit locotenent-colonelului Sorin Mustățea, tulcenii se aflau sub influența băuturilor alcoolice. „La sosirea jandarmilor, scandalagiii au devenit violenți, au amenințat cu acte de violență și cu relațiile pe care le au, ceea ce a necesitat imobilizarea, încătușarea și conducerea lor la sediul dispeceratului din localitatea 2 Mai, unde au fost sancționați contravențional”, a spus ofițerul. Duminică dimineață, o echipă de siguranță publică aflată în serviciul de patrulare în stațiunea Costinești l-a depistat pe Georgel L., de 25 de ani, din Constanța, care a pătruns în incinta unei pensiuni din localitate, de unde a sustras mai multe bunuri aparținând unor tineri din Caraș Severin. Lucrurile furate au fost recuperate, iar Georgel s-a ales cu dosar penal. Tot duminică, însă în cursul serii, o patrulă de jandarmi din stațiunea Vama Veche l-a sancționat contra-vențional cu 200 de lei pe Florin Ț., de 34 de ani, din Mangalia. Beat criță, bărbatul a agresat fizic și verbal un tânăr care trecea prin zona unui motel din localitate. La sosirea jandarmilor, Florin a refuzat să se legitimeze și a avut un comportament violent, oamenii legii fiind nevoiți să-l încătușeze și să-l ducă la sediul dispeceratului din localitatea 2 Mai.