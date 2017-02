Scandal uriaş în Poliţia Constanţa! "Îl dau în judecată"

Scandal uriaș în Poliția Constanța! "Îl dau în judecată"

Sindicatul Europol l-a acuzat pe subcomisarul George Caraivan că ar fi emis mai multe dispoziții nelegale, dar și că a dorit controlul tuturor soluțiilor pe care polițiștii din subordine le propun în dosarele penale pe care le instrumentează.Șeful Secției 9 Poliție Rurală explică, pentru ziarul „Cuget Liber”, faptul că nu este nimic ilegal în privința dispozițiilor. Motivația din spatele deciziilor luate de subcomisarul George Caraivan constă în numărul mare de dosare nerezolvate și fuga de muncă a polițiștilor din subordine.„Șeful de post are un rol, de aceea câștigă bani mai mulți“Subcomisarul George Caraivan reacționează după ce a fost acuzat că ar fi emis mai multe dispoziții nelegale și spune că-i va acționa în judecată pe reprezentanții Sindicatului Europol. Șeful Secției 9 Poliție Rurală Topraisar mai spune că tot ceea ce a făcut a fost să-i pună la muncă pe cei din subordinea sa, astfel încât lucrările în vederea rezolvării dosarelor penale să nu mai dureze atât de mult, chiar și până la patru ani.„Când sunt dosare de rezolvat, ei vin, fac un raport de liber și spun că au o zi liberă, pleacă de la 50 km cu benzina statului și stau la povești. După care găsesc câte ceva de făcut în fiecare zi. Dacă eu spun că m-a bătut X și tu faci un proces verbal că nu ai audiat pe nimeni pentru că nu au fost găsiți acasă, pentru a scăpa de îndatorire, nu este normal. Eu spun să-și facă documentele, ștampilate, semnate. Are un rol și șeful de post, pentru că de aceea își ia bani mai mulți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, subcomisarul George Caraivan, șeful Secției 9 Poliție Rurală Topraisar.Dosare ținute în loc patru aniDe asemenea, subcomisarul Caraivan spune că nu se va opri aici și că, la începutul acestei săptămâni, va discuta cu inspectorul șef al IPJ Constanța, dar și că îl va acționa în judecată pe președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica.„Luni dimineață, voi merge la șeful IPJ Constanța, îi depun reclamație și prin avocat îl voi da și în judecată. Nu-și poate bate joc cineva în așa hal de cariera cuiva. Orice manager din Poliția Română, la începutul anului, dă dispoziții pentru buna funcționare a fiecărei unități sau subunități. În primul rând, el (n.r. - Cosmin Andreica) nu avea voie să scoată din unitate acele dispoziții. Eu am în lucru foarte multe dosare penale, pentru care răspund, având termen de la procurori. Dacă reclamă un om o infracțiune, nu este normal să stai patru ani și să îi ții dosarul pe loc, că nu vrei tu să muncești. Despre asta este vorba cu adevărat”, a mai adăugat subcomisarul George Caraivan, șeful Secției 9 Poliție Rurală Topraisar.v v vPotrivit anumitor surse, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia ar fi apreciat activitatea organelor de poliție judiciară de pe raza Secției 9 Poliție Rurală cu calificativul foarte bine. Dacă acest lucru este adevărat, acuzațiile subcomisarului la adresa polițiștilor care fug de dosare sunt, practic, demontate.„Una este să aibă competențe manageriale și alta este să emită dispoziții pe linie de cercetare penală. Procurorul supraveghează lucrările în dosar. Este primul care reacționează când sunt încălcate termenele pe care tot el le stabilește. În Legea 364 se precizează că evaluarea polițiștilor pe linia cercetării penale este realizată de procuror. El dă un calificativ și apreciază activitatea structurilor de evoluție judiciară cu care lucrează”, a precizat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.