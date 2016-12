Scandal sexual la liceul "Eminescu" din Constanţa. Ce spune directorul adjunct al instituţiei

Scandal sexual la liceul "Eminescu" din Constanța. Ce spune directorul adjunct al instituției

Scandalurile din învățământul constănțean se țin lanț. După ce un elev de la Colegiul „Mircea” a fost luat de Salvare din cauza unei supradoze inhalate în toaleta liceului, astăzi o elevă bună a Colegiului Național „Mihai Eminescu” a fost depistată făcând videochat.Prof. Stelian Marinescu, directorul adjunct al instituției, a declarat pentru „Cuget Liber” că respectiva este elevă la secție mate-info și că primul semestru l-a încheiat cu media 8,50.Citește și SCANDAL SEXUAL la liceul "Mihai Eminescu" din Constanța. ELEVĂ EXPERTĂ LA VIDEOCHAT - IMAGINI INCENDIARE! „Din discuțiile pe care le-am purtat cu eleva, am reținut că ea doar a trimis un set de fotografii unui site ce avea ca scop videochat, dar apoi s-a răzgândit. Cât despre zvonul că ar fi abordat alte colege, nu a confirmat nicio elevă acest lucru. Este primul caz de acest gen cu care ne confruntăm, așa încât am convocat pentru mâine dimineață Comisia de cercetare și consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor, eleva respectivă aducând un prejudiciu de imagine instituției”, a mai adăugat prof. Marinescu.Din informațiile pe care le mai deținem, eleva are domiciliul în Lumina, tatăl ei lucrând în Port, iar mama, casnică, se ocupă de îngrijirea unui nou-născut în vârstă de șase luni.