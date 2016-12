Scandal la o terasă din Mamaia din cauza unei broaşte ţestoase

Scandal la o terasă din Mamaia din cauza unei broaște țestoase

Angajații de la terasa „Cleopatra” din stațiunea Mamaia au intrat, ieri, în panică după ce reprezentanta unei fundații pentru protecția animalelor a venit să ia o broască țestoasă ce se afla în fântâna arteziană a restaurantului. În urmă cu câteva luni, Petre Calopăneanu a găsit o broască țestoasă pe plajă și a adus-o la fântâna arteziană de la terasa Cleopatra. Încă de la început, reptila a devenit mascota restaurantului, mii de turiști bucurându-se de frumusețea ei. Deși broasca era hrănită așa cum se cuvine, în cursul zilei de ieri, Monica Butuc, reprezentantă a Federației Naționale pentru Pro-tecția Animalelor, s-a prezentat la restaurant pentru a lua reptila. Tânăra a invocat că reptila este maltratată de turiști, deși nu avea probe în acest sens. Supărați, angajații s-au opus. Cel mai aprig a fost însă chiar cel care a găsit-o, Petre Calopăneanu. Pentru că nu au ajuns la nicio înțelegere, iar cele două părți au început să se certe la cuțite, a fost nevoie de intervenția oamenilor legii. În cele din urmă, țestoasa a fost luată într-o cutie de reprezentanta Federației Naționale pentru Protecția Animalelor. Ea a spus că, după ce va fi consultată de un veterinar, reptila va fi dusă în mediul său natal. La rândul său, patronul terasei „Cleopatra”, Vasile Chirondojan, a declarat că s-a consultat deja cu avocatul său și o va da în judecată pe reprezentanta Federației Naționale pentru Protecția Animalelor. „A intrat pe proprietatea mea fără să vină să se prezinte, fără să stea de vorbă cu mine, să-mi spună cu ce scop a venit. Așa era normal, dar ea s-a dus direct și a luat broasca din fântâna arteziană. În plus, clienții au fost deranjați de prezența ei. Pentru acest lucru m-am consultat cu avocatul meu și am să o dau în judecată. Am să-i cer două miliarde de lei daune deoarece a furat broasca și mi-a defăimat restaurantul”, a declarat Vasile Chirondojan.