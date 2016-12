Scandal la Monumentul Marinarului: Miron Cozma spune că nu i s-a permis să depună o coroană

Sâmbătă, 13 August 2011.

Scandal pe faleza Cazinoului din Constanța. Mai multe coroane de flori, care ar fi trebuit depuse la Monumentul Marinarului, au fost aruncate în mare.Scandalul a izbucnit după ce reprezentanții Revoluționarilor și ai Cadrelor Militare în Rezervă nu au mai fost lăsați să depună coroane de flori la Monumentul Marinarilor de pe faleza Cazinoului."Ne-am înscris pentru a depune acestă coroană pe un tabel și eram pe listă. Noi, din respect pentru marinari, am lansat coroana la mare, pentru că nu ni s-a permis să depunem acea coroană. Am vrut să respectăm ritualul care s-a stabilit de către conducerea Comandamentului Marinei, dar nu ni s-a permis să o depunem acolo unde a depus toată lumea. Marina este a cetățeanului. Dacă ați fi mers acolo, ați fi avut dreptul să depuneți o coroană", a declarat la Realitatea TV Miron Cozma."Organizatorul a anunțat că depunerea de coroane de flori s-a încheiat. Probabil că cineva voia să pedepsească pe cineva, iar noi am fost printre cei pedepsiți", a mai spus Miron Cozma.