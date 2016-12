Scandal la Constanţa: un şmecher cu Audi a distrus trei autobuze

3

Cocalari

Ce mai e atat de cercetat nu inteleg. Politia a depistat autoturismul Audi si pe cei trei ocupanti agresivi. Pentru astfel de creaturi nu exista lege in Romania ? De ce politia nu i-a luat alcoolemia cocalarului cu Audi care detine o firma de transport in Constanta si este cunoscut ca un cal breaz de politisti, nefiind la prima sa vitejie de genul asta? Erau beti toti trei golanii, au baut pana dimineata si au aruncat cu bani la lautari. De ce politia nu a luat alcoolemia cocalarului cu Audi ? De ce nu a fost arestat preventiv ? Nu constituie pericol public faptul ca au atacat devastand trei autobuze de transport in comun si au amenintat cu moartea ? Iata cateva intrebari pe care jurnalistii ar trebui sa le puna anchetatorilor. Asta daca se va face vreo ancheta si nu se va musamaliza ca si in alte asemenea situatii, ca trebuie sa manance si politistul, nu-i asa ?