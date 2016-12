Scandal în stradă la Ovidiu. Poliţist acuzat că a bătut un om

Scandal în stradă la Ovidiu. Polițist acuzat că a bătut un om

Agitație mare pe o stradă lăturalnică din Ovidiu. Luni seară, un localnic cu fața învinețită striga că a fost bătut de un polițist local, ce domiciliază în zonă. Bărbatul, vizibil sub influența alcoolului, susținea că agentul l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele, doar pentru că și-ar fi cerut drepturile. Incidentul a ajuns și în atenția polițiștilor, care au realizat investigații pentru a stabili în ce împrejurări a avut loc incidentul.Astfel, localnicul, pe nume Marcel Cozmescu, reclamă că luni seară i-ar fi cerut polițistului local Vasile Nicolae să-i achite o datorie mai veche, pentru că i-ar fi reparat mașina. În loc de banii cuveniți, polițistul local l-ar fi răsplătit cu lovituri. Acesta a fost transportat la Urgența Spitalului Județean Constanța, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale. Primarul localității Ovidiu, Dumitru Bocai, prezintă o altă versiune privind desfășurarea incidentului. Potrivit acestuia, polițistul local se afla la volanul mașinii, în apropierea locuinței sale, când a observat mai multe persoane care se certau în mijlocul străzii. A coborât din mașină pentru a interveni, dar intenția sa nu a fost văzută cu ochi buni de Cozmescu, ce se afla printre scandalagii. Fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul a spart luneta autoturismului polițistului local cu o cheie franceză, după care a încercat să-l lovească și pe acesta. În încăierare, Cozmescu a fost lovit de polițistul local în zona feței.„Este unul dintre cei mai buni polițiști locali din Ovidiu. Este fiul unui polițist, Nicolae Nicolae - ca o paranteză, toți am crescut având drept model pe acest om, și își face meseria cu dedicație. Am numeroase filmări cu intervenții unde a fost și Vasile Nicolae și se vede cum își face datoria”, a declarat primarul referitor la polițistul local. Pe de altă parte, despre reclamant, primarul a subliniat că este cunoscut ca fiind recalcitrant.Ieri după-amiază, la ora 16,00, ambii bărbați s-au prezentat la Poliția Ovidiu pentru a depune plângeri penale. Polițistul local Vasile Nicolae îl acuză pe Cozmescu de distrugere, în vreme ce acesta îl acuză de loviri și alte violențe și violarea domiciliului. De asemenea, un al treilea localnic a depus plângere pentru distrugere împotriva polițistului local, susținând că acesta i-ar fi lovit ATV-ul parcat pe trotuar, după scandal, când a întors mașina. Oamenii legii au demarat o investigație.