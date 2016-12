Scandal în Mamaia / Imagini de la demolarea hotelului Histria

2

10 ANI PRIMARIA CONSTANTA A INCHIS OCHII SI SI-A VAZUT DE INTERESE !

10 ani Primăria Constatnța, a inchis ochii!!! Cum a fost posibilă construirea și utilizarea in condiții de NELEGALITATE, in vazul tuturor a unor spații de locuit improvizate ce insumau o suprafață de circa 700 mp?! Oare primarul Mazăre este chiar nevinovat? Responsabilitatea sa, nu este prevăzută prin lege? NU credeți că ar trebui trași la răspundere in egală măsură Bosanceanu și primarul MAZARE față de care ar trebui declansate cercetări penale și sub aspectul prejudiciului adus bugetului local urmare a evaziunii fiscale practicate prin nedeclararea la fisc a spațiului utilizat, circa 100 de camere și neplata impozitului aferent timp de 10 ani! Totodată,prin nerespectarea legislației in construcții s-a pus in pericol chiar viața locatarilor "hotelului" improvizat. DEMOLAREA de la Mamaia este doar un inceput lăudabil din partea prefectului, care ar trebui să continue și cu alte construcții ilegale, neautorizate, spre exemplu DISCOTECA CIREASA la care ultimile două etaje sunt construite fără autorizație fiind declarați doar 163 mp,din 600mp reali !!! Mai mult chiar,CIREASA este lăsat de MAZARE să deruleze activitate de noapte,de 5 ani (din anul 2007), fără autorizație !!!