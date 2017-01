Scandal în curtea Bisericii: Traficant de droguri în haină preoţească

3

ce e ecolo!!!

In jurul lui tedosie sunt si puscariasi. se bat intre ei pentru prosoape si pentru banii de dupa slujba.se incaiera pana la bataie pentru avantaje de tot felul. o rusine .toate in Casa Domnului si cu straie cantate in slujbe. focar de infectie morala, asta e ce a facut teodosie din Arhiepiscopia Tomisului.