Scandal fără sfârşit! Poliţişti acuzaţi că au înlocuit aur cu… tinichele

Scandal fără sfârșit! Polițiști acuzați că au înlocuit aur cu… tinichele

Peste 30 de angajați ai unei case de amanet au protestat, ieri, în fața Parchetului Constanța, pentru rezolvarea mai rapidă a plângerilor împotriva unor polițiști. Concret, lucrători ai Serviciului de Investigare a Fraudelor sunt acuzați de administratorii firmei că, din cantitatea de 137 de kilograme de aur ridicată într-un dosar de evaziune fiscală, 15 kilograme ar fi fost înlocuite cu… tinichele.„Să se găsească vinovații de la abuzul făcut de acei polițiști. Când au fost desfăcuți sacii cu aur, niciun reprezentant al firmei nu a fost prezent. S-au desigilat sacii, au fost duși la ANPC fără prezența noastră și au avut timp să înlocuiască 15 kilograme de aur cu tinichele. SIF a dus aurul către ANPC în vederea verificării. ANPC a realizat un inventar prin care au stabilit că 15 kilograme de aur sunt de fapt tinichele”, a declarat Dana Dulea, consilier juridic al firmei.De asemenea, reprezentanții casei de amanet susțin că au încercat să obțină o audiență la prim-procurorul Parchetului Constanța, dar încercările lor s-au lovit de refuz.De cealaltă parte, procurorii susțin că dosarul are un volum mare și că nu au refuzat pe nimeni să intre în audiență.„M-am informat la procurorul de caz dacă dumneavoastră ați fost în audiență pe data de 18 februarie 2016 și eu am primit orice petent în audiență care nu a fost lămurit de procurorul de caz. Procurorul de caz m-a informat că i-ați transmis că aveți încredere în capacitatea sa de a rezolva cazul și nu aveți nevoie de audiență la prim-procuror. Vreau să vă informez că am primit zeci de oameni care au dorit în mod explicit să vină în audiență la prim-procuror”, a fost răspunsul pe care Gil Julien Grigore, prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Constanța, l-a oferit reprezentanților casei de amanet, pe care i-a primit în audiență în timpul protestului.Vă reamintim că, în anul 2007, comisarii Gărzii Financiare și polițiștii de la Investigarea Fraudelor au confiscat de la o casă de amanet aproape 140 kilograme de aur, zeci de mii de euro și miliarde de lei, bunuri despre care existau suspiciuni că nu au proveniență legală. Dosarul se află în lucru.