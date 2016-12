Scandal după orele de curs! Elev ameninţat cu cuţitul: "Te omor, nenorocitule!"

Scandal după orele de curs! Elev amenințat cu cuțitul: "Te omor, nenorocitule!"

Un asistent maternal și-a mutat copilul, de 12 ani, pe care-l avea în grijă, de la Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, din municipiul Constanța, după ce ar fi fost amenințat, de mai multe ori, cu un cuțit de un coleg de clasă, diagnosticat cu autism. Totul s-ar fi petrecut într-o stație de autobuz, după orele de curs. Diriginta clasei la care învață cei doi elevi știe despre aceste probleme și spune că ambii copii au probleme de comportament.Totul s-ar fi petrecut pe data de 3 martie. După terminarea orelor de curs, Ismail și Ștefan, colegi în clasa a VII-a la Școala Gimnazială nr. 28, din Constanța, au avut ceva de împărțit. În timp ce aștepta autobuzul, Ștefan ar fi scos un cuțit din buzunar, având de gând să-i aplice colegului o corecție pe care s-o țină minte.„Băiatul era să fie înjunghiat și am avut probleme. A fost de două ori amenințat cu cuțitul, de un coleg de clasă, care suferă de autism. Au plecat de la școală și, când stătea în stația de autobuz, băiatul meu și-a văzut colegul când scotea un cuțit din buzunar și norocul lui a fost că a venit autobuzul în acest timp, s-au deschis ușile și a apucat să urce. A doua oară, colegul care l-a amenințat se întorcea de la meditații și l-a amenințat din nou cu cuțitul, strigând după el «te omor, nenorocitule!». Era îngrozit și distrus, pentru că nu i s-a întâmplat asta niciodată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Paula Petrov, asistentul maternal al copilului amenințat.Asistentul maternal care îl are în grijă pe Ismail, elevul amenințat, a mers la două secții de poliție pentru a depune o plângere. Femeia spune că a fost sfătuită de oamenii legii să rezolve cazul printr-o scrisoare trimisă direc-toarei. Între timp, Paula Petrov susține că a contactat-o pe mama lui Ștefan, pentru a lămuri situația, dar nu a putut comunica cu aceasta. „Mama lui Ștefan mi-a amenințat copilul că îl calcă în picioare. Când am văzut, am sunat-o pe femeie și a început să râdă, dar nu mi-a spus nimic. Mama lui îl incită, o cunosc de trei ani și spunea mereu că nu se lasă, că va amenința elevii și profesorii. Este o persoană foarte irascibilă și bănuiesc că de acolo pleacă totul”, a adăugat Paula Petrov. Diriginta clasei nu neagă cele întâmplate, însă a ținut să precizeze faptul că elevul acuzat că a scos cuțitul doar se apăra, în urma provocărilor repetate la care a fost supus din partea colegului. De asemenea, cadrul didactic nu a ascuns faptul că ambii elevi ar avea probleme de comportament. După aceste incidente, Paula Petrov a decis să-l mute pe Ismail la Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanța.v v vÎn Constanța, există un singur centru în care se lucrează cu copiii cu autism. Direcția de Protecție a Copilului decide gradul de handicap al minorului, iar la Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională se stabilește încotro merge copilul, dacă se poate integra în învățământul de masă sau nu.„Dintre copiii diagnosticați cu autism, mulți dintre ei sunt în școlile de masă. Noi le facem niște evaluări complexe și stabilim încotro merge copilul, dacă se poate integra în învățământul de masă sau nu. Este bine să meargă în învățământul de masă, pentru că ei socializează și pot imita comportamente pozitive”, a declarat Laura Secu, purtătorul de cuvânt al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.