SCANDAL DE PROPORŢII LA ISU DOBROGEA! Adjunctul Vlăduţ Ion, acuzat de hărţuire sexuală, discriminare şi abuz în serviciu!

SCANDAL DE PROPORȚII LA ISU DOBROGEA! Adjunctul Vlăduț Ion, acuzat de hărțuire sexuală, discriminare și abuz în serviciu!

Ştire online publicată Luni, 08 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ignorați de autorități, mai mulți ofițeri și subofițeri s-au adresat ziarului „Evenimentul zilei”. Ei ar fi fost amenințați de prim-adjunctul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, lt. col. Vlăduț Ion, „că atâta timp cât va fi el șef, noi nu vom promova în nicio funcție”. Militarii confirmaseră în fața echipei de control de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) un caz de hărțuire sexuală din partea lt. col. Vlăduț Ion asupra unei colege, plutonier.Ar mai fi fost și alte angajate hărțuite, dar tânăra a fost singura care a avut curajul să sesizeze IGSU. Ar fi știut și tatălui ei, preot, care îl rugase, personal pe lt. col. Vlăduț Ion să-i lase fiica în pace. Un „protejat” al prim - adjunctului ISU ar avea aceleași „apucături”. Și-ar ar fi bătut iubita în curtea ISU Dobrogea, angajată a unității, pentru că ar fi îndrăznit să ia apărarea colegelor.Corpul de Control al IGSU l-a sancționat pe prim - adjunct cu „avertisment”. Vlăduț Ion a obținut, însă, suspect de rapid, iertarea superiorilor săi pe motiv că „discuția despre dorințele de natură sexuală pe care le-ar avea în legătură cu plutonierul ..., atitudine repetată și în cazul altor persoane de sex feminin din unitate, este considerată contextuală”.„Represaliile” nu s-au lăsat așteptate. „Martorii” au fost aduși în fața Consiliului de disciplină și sancționți. Cel mai mare șoc l-a avut un ofițer. „În data de 28 aprilie am primit ordin de la lt. col. Ion Vlăduț să mă deplasez la DGA Constanța. Mi-a spus să-mi iau și geanta cu mine, în care să îmi pun o pijama, că cine știe, poate nu mă mai întorc de acolo”, spune căpitanul. La DGA, unde a fost audiat împreună cu soacra lui, care avea o firmă de consultanță, a aflat că „plângerea penală fusese depusă chiar la DNA de către lt. col. Ion Vlăduț”. Un subofițer de la detașamentul Palas, „martor” la hărțuirea sexuală, este pedepsit periodic.Cu toate că un Ordin al IGSU este clar cu privire la „netolerarea discriminărilor de orice fel la nivelul structurilor subordonate”, mai mulți angajați ai ISU Dobrogea se plâng de discriminare religioasă, fapt nemaiîntâlnit în România. ISU Dobrogea are mai mulți angajați turci sau tătari. La fel ca și celelalte culte din România, musulmanii au liber de sărbătorile lor religioase. Nu însă și la ISU Dobrogea, unde lt. col. Vlăduț Ion cerea probe. „Rog ca Biroul de Resurse Umane să verifice dacă ofițerul este înregistrat în baza de date ca având religia musulmană”, sau „subofițerul să facă dovada că este de religie musulmană”, sunt două rezoluții ale primului adjunct ISU , anexate de reclamanți în sesizarea la Parchetul Militar.Colonelul Gheorghe Constantin, numit șef ISU Dobrogea în luna decembrie 2014, după tragedia de pe lacul Siutghiol, confirmă spusele subalternilor săi: „Avertismentul pentru hărțuirea sexuală de care era acuzat lt. col. Vlăduț Ion a fost anulat aproape imediat în urma unei contestații, fiind sancționat, de fapt, pentru nerespectarea atribuțiilor de serviciu”. Inițial, col. Gheorghe Constantin a catalogat acuzațiile de discriminare religioasă drept „o tâmpenie, e imposibil”, dar, apoi, a verificat rezoluțiile lui Vlăduț Ion: „Ați avut dreptate. Vom lua măsuri conform legislației”, a fost răspunsul lui, pentru EVZ. Șeful ISU Dobrogea și-a anunțat superiorii. Pentru a nu mai exista „abuzuri”, atât prim- adjunctul cât și cei care îl contestă vor fi monitorizați, „să-și bage mințile în cap, că și așa funcționăm cu 60% din capacitate”.Prim - adjunctul ISU Dobrogea, lt. col. Vlăduț Ion, fost ofițer de marină, devenit „pompier” prin transfer, în 2006, a declarat, pentru evz.ro: „Este o conspirație împotriva mea, din partea unor oameni care vor să schimbe prim adjunctul. Fabulații. Exclus. Nu-mi aduc aminte”. Neagă vehement că ar avea susținere la centru. „Cine te poate susține dacă tu nu îți faci treaba?”. IGSU nu ar fi fost sesizat pe hărțuire sexuală. „Exclus, nu sunt un zmeu care mănâncă oameni”. Își dă cuvântul că „nu știu cine sunt martorii” la hărțuirea sexuală, iar acuzele sunt „fabulații”. Relațiile cu tânăra care ar fi făcut sesizarea ? „Sunt la fel ca înainte, am înțeles, amândoi, că am fost victimele unui complot. A fost un show frumos. Simt că nici ea nu are ce să îmi reproșeze”.